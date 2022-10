Ask Apple : un nouveau format d'échange entre développeurs et experts de Cupertino

nous avons écouté les commentaires des développeurs du monde entier sur ce qui leur serait le plus utile lors de la création d'applications innovantes, et nous avons constaté un appétit accru pour une assistance individuelle et des conversations avec des experts Apple

Cupertino présente Ask Apple via des échanges sur Slack ou des sessions individuelles de 25 minutes. Selon Susan Prescott, chargée, entre autres, des relations avec les développeurs,. Ask Apple est gratuit pour tous les membres du programme Apple Developer et les premières sessions auront lieu du 17 au 21 octobre prochain