Incogni : un service pour supprimer vos données sur internet (Bon plan : 5,79€/mois)

Les fameux data brokers

Comment fonctionne Incogni

L'outil a été conçu pour permettre aux utilisateurs de(souvent appelés Data brokers). Ces sociétés, nombreuses (environ 4 000 ont été recensées à l'heure actuelle) et très bien implantées, se sont spécialisées dans la collecte des données utilisateurs et croisent les informations afin d'établir des fiches clients comprenant de nombreuses entrées (jusqu'à 3 000 par utilisateurs pour les plus), comme le nom et le prénom, l'âge, le genre, le niveau d'étude, l'adresse, le numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, carte d'identité, les adresses mail, les habitudes de consommation, les principaux intérêts et hobbys, l'historique des achats et recherches, l'éventuelle orientation politique et/ou religieuse, et bien d'autres.Les banques de données des Data brokers sont ensuite enrichies en regroupant les données publiques récoltées via internet, que ce soit via des sites, des applications, des boutiques en ligne, et parfois, par des biais plus ou moins légaux, comme les fuites de données dues à un hack (ce sont parfois les Data brokers eux-mêmes qui sont victimes de fuites, avec des données récupérées par les concurrents).(de la société spécialisée dans le marketing, en passant par les assurances, ou les agaçants centres d'appels) afin de mieux connaitre leurs utilisateurs ou cibler les campagnes marketing.(Europe, USA, UK, Suisse, Canada) comme le RGPD (pour Règlement Général sur la Protection des Données) en Europe, ou encore le CCPA et PIPEDA pour. Pour cela, et après avoir demandé quelques informations à l'utilisateur ainsi qu'une procuration permettant aux experts juridiques d'agir, Incogni propose via un abonnement d'automatiser le processus long et fastidieux consistant à contacter les nombreux courtiers en données et permet de suivre l'évolution de chaque demande de suppression grâce à un tableau de bord proposant un suivi en temps réel (certains courtiers effaceront les données quasi immédiatement, là où d'autres prendront plus de temps, tout en restant dans le cadre des lois), permettant à l'utilisateur de savoir où en sont les différentes demandes de suppression de données.Le service propose évidemment un suivi dans le temps, contactant régulièrement de nouvelles sociétés afin de vérifier que vos éventuelles données ont bien été supprimées. Surfshark propose actuellement son service Incogniou via un abonnement mensuel à 11,49 euros par mois