Le moniteur 32" 4K Samsung M8, alternative intéressante au Studio Display, à 647€ (-102€)

Samsung Smart Monitor M8

32 pouces 4K, Tizen et AirPlay 2

Les Smart Monitor M8 présentés lors du dernier CES disposent d'un design rappelant les iMac M1 (ils sont également proposés en vert, bleu et rose pastel) et, à l'image de ce que proposent les téléviseurs connectés de la marque.Les moniteurs permettent donc de profiter de services comme Netfliix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV et embarquent deux haut-parleurs intégrés de 5W. Le M8 dispose d'une dalle VA 60 Hz HDR10+ en 3840x2160 avec une luminosité maximum de 400 nits, un temps de réponse de 4 ms de gris à gris, un contraste de 3 000:1, est la couverture à 99% de l'espace colorimétrique sRGB. Niveau connectique, le moniteur propose un micro HDMI et deux ports UBS-C dont un délivrant 65W via Power Delivery (ce qui pourra être un peu juste pour les MacBook Pro les plus puissants lancés au galop). S'il y a plusieurs différences techniques (dalle VA et non IPS, 4K au lieu de 5K),(en sus de proposer un pied ajustable en hauteur et en inclinaison sans coût additionnel), ce qui est impossible sur le modèle d'Apple.(les amateurs de périphériques roses peuvent également opter pour le modèle à 550,52 euros proposé par un vendeur tiers).