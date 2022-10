De la mémoire encore plus rapide pour les MacBook Pro M2 Pro/M2 Max (et un tarif en hausse) ?

MacBook Pro M2 Pro et M2 Max

Une bande passante monstrueuse qu'il faudra mettre à profit

que

Les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max sont déjà fort bien lotis sur ce point avec une mémoire unifiée profitant d'une bande passante atteignant 200 Go/s sur les MacBook Pro M1 Pro et 400 Go/s sur les versions dotées de la puce Apple Silicon M1 Max (800 Go/s sur la M1 Ultra). Selon les informations de l'utilisateur Améthyste œuvrant sur les forums de nos confrères de MacRumors (qui a déjà révélé des informations qui se sont avérées par la suite sur le Mac Studio et le Studio Display), la prochaine génération de MacBook Pro M2 Pro et M2 Max pourrait, le tout en consommant 20% moins d'énergie. Amethyst ajoute que le tarif de ces MacBook Pro M2 Pro/M2 Max pourrait augmenter de 10 à 30%, ce qui ne serait pas une surprise vu l'évolution actuelle des tarifs d'Apple (le tarif d'entrée de gamme pour ces MacBook Pro pourrait donc être particulièrement salé en Europe).(pour la partie CPU). En effet, un Intel Alder Lake Core i9-12900K ne profited'une bande passante de 76,8 Go/s maximum, et le dernier Raptor Lake Core i9-13900K améliore légèrement cela avec 89,6 Go/s maximum. S'il ne tient qu'à Apple de tirer profit d'une telle bande passante (sur les puces Apple Silicon, la mémoire est unifiée, et partagée entre la partie CPU et la partie GPU, une RTX 4090 dispose par exemple d'une bande passante atteignant 1 To/s) au sein de macOS, il faudra également que les développeurs adaptent leurs applications pour en tirer la quintessence.