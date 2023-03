Un NAS 8 baies et 10GbE chez Synology avec le DS1823xs+

Synology DS1823xs+

en tant que serveur tour de bureau, le nouveau DS1823xs+ à 8baies est une unité puissante capable de traiter des charges de travail lourdes et des opérations multitâches telles que des sauvegardes continues, l'archivage de séquences de surveillance, etc. Grâce à sa taille et à sa capacité, le DS1823xs+ est la solution de stockage sur site idéale pour les entreprises dynamiques et disposant de peu d'espace afin de sauvegarder, de stocker et de synchroniser les données du lieu de travail

AMD Ryzen, 8 baies et 10 GbE

Synology propose le DiskStation DS1823xs (qui est donc la version 2023 du DS1821xs+),Avec(avec les capacités des disques actuels, cela pourra évoluer à la hausse lorsque des modèles de plus grosse capacité seront commercialisés),via les ports dédiés. Selon Julien Chen, chef de produit chez Synology,Le DS1823xs+ embarque(3,6 GHz en mode Turbo)au format SODIMM. Si besoin, l'utilisateur pourra placer deux barrettes de 16 Go chacune dans les emplacements disponibles afin de disposer de 32 Go de RAM. En sus des 8 baies (portées à 18 via les boitiers d'extension). Le NAS dispose de 2 ports M.2 NVMe, d'un port 10 GbE, de 2 ports Gigabit Ethernet, de 3 ports USB 3.2 Gen1, et d'un port d'extension PCIe 3.0. L'ensemble offre des débits importants culminant à 3 100 Mo/s en lecture et 2 600 Mo/s en écriture, le tout dans un boitier de 6,2 kg (sans disque) refroidi par deux ventilateurs de 120mm.