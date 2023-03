Le MacBook Pro 14" M1 Pro dès 1729€, Mac mini M1 dès 539€, un très bon rapport qualité/prix

MacBook Pro M1 Pro dès 1729€

Malgré l'arrivée des versions M2 Pro et M2 Max,, et désormais proposées à un tarif plus accessible. Il sera en effet envisageable de s'offrir un MacBook Pro 14 pouces M1 Pro avec 8 cœurs CPU et 14 cœurs GPUIl faudra être assez réactif, ces machines partent comme des petits pains. Si vous préférez un MacBook Pro 16 pouces, ce dernier est cruellement proposé à partir de 2 109 euros, contre 2 999 euros minimum pour la version M2 Pro. Dans un autre registre, le Mac mini M1 est disponible dès 539 euros , présentant également un excellent rapport qualité/prix.