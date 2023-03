Des filtres de confidentialité pour les MacBook Air M2, iMac M1 et le Studio Display chez Kensington

Filtres de confidentialité Kensington pour Mac

Des filtres magnétiques et réversibles

alors que la mise en œuvre de politiques de travail hybrides et à distance peut offrir une plus grande flexibilité et une productivité accrue aux entreprises et à leurs employés, la possibilité de travailler dans des espaces publics tels que les cafés et les transports en commun augmente considérablement le risque que les données confidentielles ou sensibles d'une entreprise soient compromise. Alors qu'un pourcentage croissant d'utilisateurs optent pour le travail à distance, les entreprises comprennent les défis de cette nouvelle normalité et prennent des mesures proactives pour protéger leurs entreprises grâce au déploiement croissant de filtres de confidentialité et d'autres solutions de protection des données.

Pour rappel,(une face mate, une face brillante, ce qui peut s'avérer pratique),(22% pour les anciens modèles). Ces filtres seront donc mis à profit pour éviter qu'un voisin un peu trop curieux puisse regarder ce qui se passe sur votre écran (l'image s'obscurcit au fur et à mesure que vous décalez l'angle de vision, jusqu'à devenir très sombre, presque noire), tout en conservant un affichage clair et satisfaisant lorsque vous êtes bien en face de la machine. La fixation magnétique permet de retirer et de mettre en place rapidement le filtre selon les situations.Selon Santiago DelPortillo, responsable des ventes chez Kensington :. Il est actuellement possible de s'offrir les filtres magnétiques Kensington par les MacBook Pro 14 et 16 pouces, ainsi que pour le MacBook Air et Pro 13" aux tarifs respectifs de 74,95/84,95 et 69,95 euros sur l'Apple Store.