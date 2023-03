De mignons accessoires pour les nostalgiques de Mac OS Classic avec le kit Trashbot 2.0

Trashbot 2.0 Stationery Set

Un stock limité

, trois petites icônes aimantées Mail, Folder et Disk afin de maintenir des notes sur le tableau blanc (la fiche du produit indique que les aimants ne sont pas assez puissants pour maintenir autre chose qu'une feuille de bloc-note), une jolie figurine représentant la poubelle, une figurine en forme de bombe pour les alertes de Mac OS, ainsi que deux blocs-notes comprenant 200 feuillets et rappelant le design de Note Pad.Les trois magnets, la bombe et le pot à crayons poubelle disposent chacun d'un socle magnétique de présentation doté d'une petite plaque en métal.(il reste 223 pièces à l'heure d'écrire ces lignes)Le catalogue de ClassicBot comprend de nombreuses figurines, accessoires et gadgets qui pourraient bien fairegrimper le montant de la facture pour les amateurs.