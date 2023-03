Grand choix de Mac mini M1 dès 539€, un excellent rapport qualité/prix !

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 959€

MacBook Pro 13,3" dès 1429€

MacBook Pro 16" dès 1719€

iMac 27" dès 2469€

Mac mini dès 539€

Mac Pro dès 5629€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

En effet,. Il est ainsi possible de s'offrir le Mac mini M1 avec 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de SSD (il est plus simple d'ajouter du stockage externe de manière permanente sur une machine de bureau) dès 539 euros, de passer à 16 Go de RAM ou 512 Go de SSD pour 739 euros, de profiter de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD pour 929 euros, ou de 16 Go de RAM et d'un SSD interne d'1To pour 1129 euros (avec la possibilité d'opter pour un port 10 GbE pour 100 euros supplémentaires).