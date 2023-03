Framework est l'antithèse d'Apple : un PC 16 pouces gaming modulaire en approche

Framework, l'antithèse d'Apple

Et hop, un port USB-A

Un 16 pouces gaming en approche

Si vous n'en aviez pas entendu parler,, le tout sans imposer un châssis trop épais et un design repoussant. La gamme actuelle propose un modèle unique de 13 pouces (désormais disponible avec une dalle brillante ou en mate) en 2 256 x 1 540 pixels ainsi que de nombreuses options afin de façonner la machine qui vous convient. Il sera non seulement possible d'opter pour une carte mère avec un processeur Intel de 11, 12 ou 13ème génération, ou une version embarquant un processeur AMD Ryzen série 7000, mais également de choisir le style de votre clavier (y compris en AZERTY), du cadre de l'écran, et(USB-C en USB4, USB-A, DisplayPort, HDMI, Ethernet, Audio, lecteur de cartes SD ou stockage supplémentaire).Les configurations de base embarquent déjà du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6E (il sera possible de faire évoluer ce point à l'avenir), et. La réparabilité a été soignée et simplifiée au maximum, toutes les pièces sont proposées sur la boutique, et un tutoriel détaillé est disponible pour toutes les opérations.. De nouvelles pièces seront ajoutées au catalogue au fur et à mesure des évolutions technologiques (les CPU Intel de 13ème génération et les Ryzen 7000 viennent par exemple d'arriver) afin d'upgrader tranquillement votre machine., reprenant le concept modulaire (cette fois avec 6 emplacements, 3 de chaque côté) tout en proposant des options supplémentaires,(les spécifications techniques et les différentes cartes graphiques qui seront disponibles n'ont pas encore été dévoilées), ou pour personnaliser l'appareil avec différents agencements (clavier avec ou sans pavé numérique, avec différentes zones pour le trackpad, ou encore des éclairages). De plus, la firme offre toute la documentation nécessaire gratuitement afin que des constructeurs tiers puissent créer leur propres modules.(printemps 2023)