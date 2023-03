AutoCAD 2024 tourne nativement sur les Mac Apple Silicon

. Les utilisateurs d'AutoCAD sur des Mac dotés de puces M1 et M2 devraient donc profiter de performances en hausse (l'éditeur évoque un logiciel jusqu'à 2 fois plus rapide dans certains cas par rapport à la version 2023 tournant sous Rosetta) et une meilleure gestion de l'énergie, ce qui permettra de travailler plus longtemps sur un Mac portable sans devoir brancher l'alimentation. Cette nouvelle itération apporte également plusieurs nouvelles fonctionnalités (dont Markup Import et Markup Assist, Smart Blocks Placement), dont la liste complète est disponible sur cette page . AutoCAD 2024 nécessite macOS Big Sur, 4 Go de RAM (8 Go recommandés, voire nettement plus selon les usages), et 6 Go d'espace de stockage libre minimum.