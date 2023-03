Face à la grogne, un éditeur fait marche arrière et propose un achat unique en sus de l'abonnement

La formule Waves Creative Suite ne fait pas l'unanimité

Waves fait marche arrière

(ou leur départ vers les solutions d'un autre éditeur).Récemment,à 14,99 dollars par mois ou 149,99 dollars par an pour la formule Essential donnant accès à plus de 110 plug-ins, ou 24,99 dollars par mois (249,99 dollars en payant une année) pour l'Ultimate offrant l'intégralité des plug-ins de la firme. En sus d'annoncer ces nouvelles formules,Ce changement avait agacé de nombreux utilisateurs, payant déjà des abonnements pour certaines STAN (pour Station de Travail Audio Numérique, ou DAW pour Digital Audio Workstation en anglais) comme Pro Tools, des plug-ins d'autres éditeurs (comme Universal Audio), ou encore des banques de sons.Waves, dont l'offre fait partie des logiciels audio les plus utilisés (il faut bien avouer qu'ils sont vraiment performants, et que certains font partie de la trousse à outil indispensable de tout bon amateur de M.A.O) mais également les plus piratés, voyait certainement en cette formule une manière d'éviter l'usage de versions pirates, et mettait en avant les mises à jour incluses (elles sont payantes pour les nouvelles versions majeures des plug-ins achetés) ainsi que l'accès inclu à la fonctionnalité StudioVerse permettant d'analyser la session et de proposer des ensembles de plug-ins adaptés ainsi que des préréglages d'artistes et ingénieurs du son reconnus (dont Chris Lord-Alge ou Manny Marroquin, qui disposent déjà de plug-ins à leur nom dans le catalogue Waves).(mais pour combien de temps ?). Il faudra toutefois faire quelques calculs (dont l'amortissement en cas d'utilisation professionnelle) en fonction du nombre de plug-ins que vous utilisez. Les formules proposées peuvent en effet avoir du bon, et permettre de dépenser moins que via les achats uniques et les éventuelles mises à jour au fil du temps. Comme quoi, râler est parfois utile (et, parfois non. Oui , c'est à vous que je pense les aigris de la section commentaires) !