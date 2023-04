Western Digital piraté : des données dans la nature et les services en carafe

Le spécialiste du stockage Western Digital a été à nouveau victime d'une attaque.L'incident de sécurité a été détecté le 26 mars dernier et semble avoir permis aux pirates d'accéder à un certain nombre de systèmes internes ainsi qu'à des données. Afin de faire face à cette situation et de protéger ses infrastructures et clients,. Il est possible de consulter l'évolution de l'état des services sur cette page