Google Chrome va davantage s'appuyer sur les cartes graphiques via WebGPU

Chrome 113 va activer WebGPU par défaut

WebGPU est le résultat d'un effort de collaboration du groupe communautaire "GPU pour le Web" du W3C, qui comprend des contributions de grandes entreprises telles que Mozilla, Apple, Intel et Microsoft. Après six ans de développement (90 contributeurs, 2000 commits, 3000 issues), depuis la conception initiale en 2017, la première implémentation est désormais disponible dans Chrome, avec le support de Firefox et Safari en cours.

Une version compatible macOS, Windows et ChromeOS

Cette API présentée initialement par Apple en 2017 s'appuie sur Metal, mais également Vulkan ou Direct3D 12 selon les supports. WebGPU a été conçue pour offrir une alternative plus performante à WebGL et Google l'intégrait déjà au sein de la bêta de Chrome 94 en 2021. Autres points intéressants,. Google indique sur son blog que WebGPU est amené à évoluer, et incite les développeurs à faire part de leurs envies et besoins afin que des fonctionnalités supplémentaires soient intégrées à l'avenir.Si les IA génératives comme ChatGPT ou Bard ne s'appuient pas sur le matériel en local de l'utilisateur, et ne devraient donc pas tirer parti de WebGPU, d'autres algorithmes et services pourraient en profiter à l'avenir. De même,(à lancer avec la dernière bêta de Chrome 113). WebGPU devrait également pouvoir s'intégrer à Safari ou Firefox, et Google annonce que la version de Chrome l'activant par défaut sera disponible sur macOS, Windows et ChromeOS, avant d'être déclinée sur d'autres plateformes avant la fin de l'année.