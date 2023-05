Vite ! PureVPN à -80% avec 4 mois gratuits pour fêter son 16e anniversaire !

PureVPN offre 80% de réduction Mieux, l'éditeur offre 4 mois gratuits sur l'abonnement de deux ans ! Aujourd'hui, et à l'occasion de son anniversaire,Mieux, l'éditeur offre 4 mois gratuits sur l'abonnement de deux ans !

Regarder Roland-Garros !

Accéder aux contenus exclusifs de Netflix

VPN performant et sécurisé

Principales caractéristiques



• Support technique

• Compatible P2P

• Sans logs

• Chiffrement AES256

• Très rapide

• Protocoles OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, SSTP, IKEv2, WireGuard, • • Proxy

• Extension de proxy pour Firefox et Chrome

• Jusqu’à 10 connexions simultanées

• Possibilité d’IP statique dédiée



• Netflix US, streaming sécurisé, IPTV

• Kill Switch

• 6500 serveurs répartis sur 98 emplacements

• Option de redirection de ports

• Bande passante illimitée

• Torrent illimité

• Une garantie satisfait ou remboursé de 31 jours

• Fractionnement de tunnel

• Contourner des restrictions géographiques de HBO MAX, Netflix US, Hulu, Peacock et Prime Vidéo

• Accéder à certains contenus (jeux vidéo) en avant-première

• Pouvoir regarder les programmes français depuis l'étranger (replay etc.)

• Sécuriser votre connexion sur les réseaux WiFi (Hôtels, gares, bibliothèques...)

• Contourner les restrictions de certains pays (Chine, Moyen-Orient, Russie...)

• Accélérer le chargement chez certains FAI qui brident Apple/Netflix

Comme pour de nombreuses compétitions sportives, il y a souvent des. Si vous êtes belge et localisé en France, par exemple, impossible de regarder certaines compétitions pourtant diffusées dans votre pays., avec une IP française ou encore 9now, rtbf et servus TV.Si en Europe,, ce n'est pas le cas aux USA ! Un VPN vous permet d'accéder à tous les contenus américains sans limite, comme par exemple :• Hulu pour FDR• HBO max pour Reality, Kendra Sells Hollywood season 2• Discovery plus = The Curious Case of Natalia Grace et Married to Evil• Amazon Freevee pour Jury Duty• Channel 4 pour Naked Attraction• CW pour Barons Season 1Récemment, l'éditeur a déménagé de Hong Kong aux Îles Vierges Britanniques et a également. Par ailleurs, PureVPN prend en charge deux nouveaux protocoles: WireGuard et Proxy. Les utilisateurs ont donc la possibilité de basculer d’un protocole à l’autre lorsqu’ils sont connectés.Autres nouveautés,, le programme offre des options de multi-port, obfuscation, et de. En cas de pépin,. Enfin, 11 nouvelles langues sont intégrées et PureVPN se voit doté d'un centre de notifications pour tous les utilisateurs.entre votre ordinateur/smartphone et les sites/serveurs que vous consultez, un allié idéal en ces périodes de télétravail. Même votre fournisseur d'accès ne pourras pas accéder à vos informations, qui sont alors chiffrées de bout en bout.. Pour en bénéficier, il faut souscrire à un service, qui va ainsi placer des serveurs dans différents pays afin de contourner les restrictions en place -comme certains jeux/streaming, accessible uniquement dans certaines régions.est donc multiple :