MacBook Air M2 dès 1099€

Mac Studio M1 Max dès 1839€

MacBook Pro M2 Pro dès 2549€

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 1739€

MacBook Pro 13,3" dès 1369€

MacBook Pro 16" dès 1719€

iMac 27" dès 2289€

Mac mini dès 1089€

Mac Pro dès 5499€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme avec. La version avec 8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD passe quant à elle à 1399 euros, de quoi adoucir le tarif un peu élevé de ces machines qui semblent se vendre comme de petites pains selon Apple.Le Mac Studio M1 Max d'entrée de gamme avec u, soit une baisse de 230 euros sur le tarif pratiqué avant la keynote et l'arrivée des versions M2 Max et M2 Ultra.Enfin,. Il faudra débourser 2739 euros minimum si vous préférez la version 16 pouces.