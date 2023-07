Méfiez-vous de la dernière bêta de macOS Sonoma

macOS Sonoma : une bêta 4 capricieuse

Pas de bêta sur une machine principale

La vie des fougueux aventuriers qui installent les dernières bêtas dès leur mise à disposition n'est pas toujours un long fleuve tranquille (nous vous avions d'ailleurs mis en garde récemment lors du déploiement de la bêta publique d'iOS 17 ). Il semblerait en effet que la dernière bêta en date de macOS Sonoma disponible depuis hier soir ait joué des tours à certains utilisateurs. Une fois la mise à jour installée,Si vous dépendez de votre machine principale pour le travail,. Attention toutefois, le problème ne touche que quelques utilisateurs (sur des machines différentes, dont des MacBook Air M1 et des MacBook Pro M1 et M2) et il reste possible de réinstaller une version fonctionnelle de macOS Ventura avec l'ensemble de vos données si vous disposez d'une sauvegarde.Certains utilisateurs ont tout de même réussi à s'en sortir et finalement essayer cette nouvelle itération en, et d'autres en réinstallant la bêta en passant par le mode Recovery.