12 plugins Final Cut Pro à -50% chez MotionVFX (mReels, mShort, mTuber, mChannel...)

12 plugins Final Cut Pro à -50% chez MotionVFX

Entre 15 et 30% de réduction

Les plug-ins sont de qualité, mis à jour très régulièrement et parfaitement intégrés à Final Cut Pro.Attention,, et ne dure que quelques jours. Ces modules étant assez chers (autour de 100€), je vous invite à ne pas tarder si l'un d'entre-eux vous intéresse, d'autant qu'ils sont assez calés sur les tendances actuels (Reels, YouTUbe....).Par ailleurs,, en général, l'éditeur propose plutôt 20 ou 30% suivant les périodes de l'année.Et pour fêter ses 50 000 abonnés, l'éditeur offre entreSi vous hésitez entre différents plug-ins, c'est peut-être le moment de craquer !, la réduction s'applique déjà., galerie d'art, effets cinéma... Le choix est vraiment devenu impressionnant au fil des ans et l'éditeur offre pratiquement un nouveau plug-in par semaine. Autre atout,et maximiser la compatibilité.