La beta publique d'iOS 17 est disponible (mais ne l'installez pas)

1 - Le retour en arrière n'est pas toujours facile

2 - Des plantages, parfois très graves

3 -L'autonomie est divisée par 2

4 - L'intérêt retombe généralement très vite, après installation

5 - Apple n'offre aucun SAV

publiques d'iOS, et vous nous demandez généralement si elles sont suffisamment stables pour les mettre sur vos appareils.A la rédaction, il faut savoir qu': en effet, difficile de voir ce qui change sans avoir le système sous les yeux au quotidien ! Mais cette situation n'est pas toujours simple, car nos iPhone/iPad sont aussi nos outils de travail et cela peut se retrouver bloquant., sous peine de ne plus pouvoir alimenter le site et la chaine YouTube.Même si vous avez(ou presque), certains points doivent rester gravés dans un coin de l'esprit. On regrette d'ailleurs qu'Apple ne soit pas plus pointilleuse sur le sujet, en poussant les utilisateurs à installer le système depuis la page de présentation sans grande mise en garde.C'est une règle qui s'applique à toutes les versions d'iOS :(X-1, X-2...) en reprenant votre nouvelle sauvegarde. Il faudra avoir pris le temps de placer cette sauvegarde sur un emplacement externe (assez facile depuis les préférenced'iTunes). Et si au bout de 2 ou 3 semaines, vous souhaitez revenir en arrière, vous serez. Que Mail refuse d'accéder à votre boite professionnelle. Que la synchronisation iCloud ne soit plus assurée entre les différents appareils. Que CarPlay ou Waze plante toutes les 2mn sur la route des vacances ?Si la situation est devenu assez rare ces dernières années (les betas sont de plus en plus stables), ces problèmes existent encore ponctuellement (on l'a vu avec certains jeux notamment).Il est parfois impossible d'éteindre un iPad ou un iPhone, et il peut arriver que les téléphones se retrouvent inopérant, obligeant à se rendre en Apple Store par exemple.. Pire, avec l'eSIM, la procédure pour changer de téléphone est parfois très compliquée Ce n'est pas toujours aussi net, mais. Sur un iPhone qui a déjà 2 ou 3 ans, vous pouvez avoir besoin de charger 3 à 4 fois par jour minimum. Là encore, n'oubliez pas qu'à la plage, en randonnée ou en voiture, certains n'ont pas toujours de moyen de charge à disposition.Certes, iOS 17 renferme quelques nouveautés intéressantes,ni forcément très utiles au quotidien. Pour beaucoup, l'excitation retombe déjà au bout de quelques jours, surtout lorsqu'ils s'aperçoivent des nombreux bugs, de la baisse d'autonomie etc. Enfin, il est: ce n'est pas parce que la beta 1 sera assez stable que vos apps préférées continueront de fonctionner avec la beta 2 !Ce n'est pas évident pour tout le monde, mais. Vous acceptez donc explicitement que votre matériel puisse ne pas être conforme à celui obtenu lors de la vente.