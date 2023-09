Le français Infoduo améliore son logiciel de gestion des documents sur Mac

Storage : un logiciel de GED français sur Mac

• La création de liste personnalisée au sein des dossiers : permettant ainsi de facilement lister un inventaire de bien, saisir une feuille de caisse ou une liste de pièces à fournir.



• Une refonte du classement des documents : la suggestion de dossier et de date basée sur un algorithme d'intelligence artificielle est encore plus rapide et plus intuitive.



• Envoi sécurisé de documents : il est désormais possible d’envoyer par mails ses documents et la comptabilité de manière sécurisé à l’aide d’un mot de passe.

Une version d'essai avant de passer à la caisse

Standard+

Pro

1 permet de profiter de nouvelles foncions dont :(et ce depuis la version 8.6 déployée en septembre 2021) avec une amélioration des performances et de la consommation énergétique, certifie, propose un traitement de texte amélioré, et facilite la récupération des pièces jointes d'un compte de messagerie.. En sus de la synchronisation, Infoduo fournit un traitement de texte intégré, afin de produire rapidement des documents au sein du programme.. La formule(avec Comptabilité, Storage Mobile et Traitement de texte intégré) pour les particuliers s'affiche à 119 euros par an, par classeur et par Mac. Pour les professionnels, les formules(3 classeurs/1Mac) et Pro+ (classeurs illimités/1 Mac) s'échangent contre 239 et 369 euros par an.