L'écran Samsung ViewFinity S9 5K, clone d'Apple Studio Display, est dispo et on connait son prix !

Samsung ViewFinity S9 5K : un clone d'Apple Studio Display

• une dalle mate 5K en 27 pouces

• espace colorimétrique DCI-P3 à 99%

• un delta E intérieur à 2

• système d'étalonnage des couleurs Color Calibration Engine intégré via une App mobile (sur iPhone et Android),

• une certification DisplayHDR600

• luminosité maximum de 600 nits (comme le Studio Display).

Une SmartTV intégrée !

• Des ports Thunderbolt 4,

• Du Mini DisplayPort

• De l' USB-C

• Une alimentation de 98W.

Malheureusement, et comme on s'y attendait, le tarif reste assez élevé, puisqu'. C'est même plus cher que le moniteur d'Apple sur le Refurb, vendu 1489€ ! Cependant, il a quelques atouts face au modèle de Cupertino...Présenté au CES 2023 à Las Vegas,proches de celui d'Apple :Il intègre également AirPlay, ce qui permet de l'utiliser sans-fil ! Et oui, même Apple ne propose pas une telle fonctionnalité !Contrairement au modèle d'Apple,, avec une orientation en mode portrait pour certains usages (print notamment).Enfin, comme Apple, il intègre(contre 1080p fixe chez Apple) avec fixation magnétique.Enfin, là où Apple se limite du Thunderbolt, la connectique est plutôt complète avec :: certes, il n'est pas mini-LED ni OLED, mais il en offre davantage pour un prix assez similaire. Et vous, que pensez-vous de ce modèle ?