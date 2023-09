Heredis 2024 est dispo sur Mac pour les amateurs de généalogie

Heredis 2024 est disponible

Heredis a été conçu pour les amateurs de généalogie,avec des fonctionnalités dédiées afin de localiser chaque commune ou lieu-dit en France et dans le monde, et consulter les informations administratives, démographiques ( population, densité) et géographiques (latitude, longitude, superficie). Le service étant contributif, les informations manquantes pourront être soumises par la communauté.Pour cette nouvelle édition 2024,. Ce mode est la fonction phare de cette nouvelle itération et permet de visualiser simplement et rapidement l’histoire d'une famille dans le temps en plaçant les différents membres dans le contexte de la période à laquelle ils ont vécu grâce à la ligne de temps.Cette vue permet deLe nouveau mode permet également de regrouper les membres par lieu de naissance ou par patronyme afin de simplifier les recherches et de mettre en évidence les personnes ayant un lien de sang, ou encore les informations erronées ou manquantes.Heredis 2024 étrenne également. Parmi les autres nouveautés on trouve la saisie par acte avec un nouveau champ permettant d'indiquer la profession pour les parrains et marraines dans la saisie sur acte pour les baptêmes, la possibilité de renommer les médias,, ainsi qu'un nouveau format pour transmettre les fichiers créés à partir du logiciel entre différentes plateformes.. Le logiciel nécessite macOS Big Sur minium et 4 Go de RAM (8 Go recommandés).. Une version pour iPhone et iPad est également proposée sur l'App Store contre 4,99 euros. L'App nécessite 44,9 Mo d'pesade de stockage libre et iOS/iPadOS 13.0 minimum.