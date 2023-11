Envie d'un Wi-Fi vraiment performant ? Jusqu'à -20% sur les systèmes Wi-Fi 6 et 6E Orbi

Netgear Orbi 960 Wi-Fi 6E et 860 Wi-FI 6

La Rolls des routeurs Wi-Fi

A distance de ma box en haut, à la même distance avec l'Orbi 960 en bas

Des promos pour le Black Friday

, comme les nouveaux iMac M3, les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 Pro/M2 Max et M3/M3 Pro et M3 Max, les Mac mini M2 et M2 Pro, les Mac Studio M2 Max et M2 Ultra, le Mac Pro Apple Silicon, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max , ou encore les derniers iPad Pro 11 et 12,9 pouces. Pour profiter au mieux des performances de ces appareils, il vous faut un réseau compatible Wi-Fi 6E.Lors de notre test des débits en Wi-Fi 6E des nouveaux MacBook Pro , qui m'avaient permis d'obtenir les meilleurs débits depuis le début de mes tests, que ce soit proche du routeur, ou plus éloigné et à un autre niveau de mon logement. Ces kits Wi-Fi 6E Mesh permettent ainsi de couvrir d'importantes surfaces tout en conservant des débits très élevés, le tout avec un seul réseau (contrairement à un répéteur).Ainsi, en m'éloignant et à la même distance,Le couverture d'un domicile avec un réseau performant, y compris dans les habituelles zones blanches que sont le garage, les dépendances ou les combles, relève parfois du chemin de croix. Si vous disposez d'une certaine superficie, il faut bien souvent opter pour une solution plus performante que la simple box des opérateurs.Si vous avez envie de profiter pleinement du Wi-FI 6E ou du Wi-Fi 6 et/ou de couvrir l'intégralité de votre domicile, et que vous comptiez vous équiper,