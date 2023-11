De 360 à 1550€ de réduction sur les Mac Studio M2 Max et M2 Ultra !

Le Mac Studio M2 Max dès 2039€e

Le Mac Studio M2 Ultra dès 4469€

Alors que le Mac Studio doté des puces M2 Max et M2 Ultra ont été lancés e, juin 2023 en même temps que les MacBook Air M2, le Mac de bureau a tardé à apparaitre sur le Refurb sur notre territoire. Le Mac Studio est donc désormais disponible en reconditionné avec une première configuration proposantSi vous avez besoin de davantage de puissance,dont le premier modèle doté d'une puce M2 Ultra avec 24 cœurs CPU et 60 cœurs GPU, 64 Go d mémoire unifiée et 2 To de stockage s'affichèrent à 4 469 euros, soit une remise de 790 euros. A l'autre bout du spectre, le Mac Studio M2 Ultra toutes options avec 24 cœurs CPU, 76 cœurs GPU, 192 Go de mémoire eunifée et 8To de stockage SSD est proposé à 8 769 euros, soit une remise de 1 550 euros.