Attention ! Le partage d'écran de macOS Sonoma peut dévoiler vos petits secrets !

Un bug gênant sous macOS Sonoma 14.2 !

, permettant non seulement de montrer votre écran ou de visualiser celui d'un tiers, un mode souvent utilisé pour dépanner les amis et proche par, mais également de prendre le contrôle d'une machine à distance, le tout sans devoir payer une application d'un éditeur tiers.Pour utiliser le partage d'écran sur Mac, i. Pour cela, rendez-vous dans l'ongletpuis dans le menu, avant d'activer l'option. En cliquant sur le petitsitué à droite du bouton d'activation, vous pourrez opter pour les optionschoisir un mot de passe, et autoriser/refuser l'accès pour certains utilisateurs.Une fois cela fait, il faudra lancer l'application dédiéeAttention toutefois, un petit bug au sein de macOS Sonoma 14.2 peut réserver quelques surprises. En effet,. Ainsi, la dernière version de macOS Sonoma affiche à votre interlocuteurs les fenêtres qui ont pourtant été cachées au sein de bureaux virtuels. Il est facile d'imaginer certains cas où vous voudriez garder secret l'affichage d'une fenêtre, que ce soit pour garder l'effet de surprise d'un prochain cadeau, ou pour tout autre chose (exemple parlant du dévelopeur sur la photo illustrant cet article).