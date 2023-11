Un mouchard détecte la présence de liquide dans les ports USB-C des Mac

macOS Sonoma détecte les liquides dans les ports USB-C

Liquid Detection and Corrosion Mitigation Daemon

Un mouchard plutôt que de la prévention ?

La fiche technique des iPhone 15 Pro

résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière

Les iPhone et iPad disposent depuis longtemps de petites pastilles (au sein des ports de charge, des ports audio 3,5mm et dans le tiroir pour SIM en fonction du modèle ) se colorant au contact de liquide, et d'un système permettant de prévenir l'utilisateur de la détection de liquide dans le port de charge afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires (débrancher le câble et sécher l'appareil) à temps. Avec macOS Sonoma 14.1,Si les certains Mac portables embarquent également des indicateurs de contact avec un liquide (LCI) comme l'indique la page officielle de support de Cupertino , ce qui permettra de refuser une prise en charge sous garantie, et, contrairement à ce qui est proposé sur les iPhone et iPad.Reste à savoir quels sont les Mac équipés des détecteurs adéquats au sein de leur ports USB-C (uniquement les nouveaux M3 ?). Il est également dommage qu'Apple ne profite pas de son mouchard logiciel pour alerter l'utilisateur d'un éventuel problème.Rappelons que même si Apple indique que(avec une certification IPXX à la clé),Nombreux sont les utilisateurs à en avoir fait les frais au moment de réclamer une prise en charge sous garantie, pensant que la mentiondes fiches techniques les protégeait de ce genre d'incidents.