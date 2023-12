Jusqu'à -65% sur les offres de sécurité pour Mac d'Intego pour Noël !

Intego : des solutions de sécurité et de protection dédiées au Mac

Jusqu'à -65% !

Pour Noël, Intego propose des promotions sur l'ensemble de ses offres,, comprenant VirusBarrier, son logiciel antivirus plusieurs fois récompensé (et souvent le plus rapide à prendre en charge les dernières menaces touchant nos machines, l'éditeur étant réellement très réactif sur ce point, nous informant fréquemment de nouvelles attaques potentielles et de la mise à niveau de ses outils afin de s'en protéger ), le contrôle parental ContentBarrier X9, Mac Washing Machine X9 pour organiser et nettoyer votre ordinateur, et Personal Backup pour une sauvegarde aux fonctionnalités avancées et complémentaire à Time Machine.Intego propose également les packs Internet Security avec NetBarrier X9 et Security and Performance couplant NetBarrier X9 à VirusBarrier X9,, y compris virus, chevaux de Troie, spyware, ransomware ou adware.La promotion permet de profiter deau lieu de 84,99 euros, soit une intéressante réduction de 65%. En sus, à l’achat du pack, afin de préserver votre confidentialité en ligne, Intego vous fait profiter d'un an d’abonnement à Intego VPN Premium pour 0,83 euros/mois. L'option est à cocher lors de votre achat.Pour rappel, les MacIl est donc recommandé de s'équiper d'un antivirus Mac pour protéger au mieux ce dernier, et de bien vérifier la provenance des fichiers que vous exécutez, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.