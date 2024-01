Du Wi-Fi 6E pour votre MacBook Pro M3 ? Les Deco XE75 à leur prix le plus bas !

Le pack de 3 Deco XE75 à 359€ !

Retrouvez notre test du WiFi 6E !

Les Deco XE75 intègrent la technologie AI-Driven Mesh,, un processeur quad-core à 1,7 GHz, trois ports Ethernet Gigabit par borne, le WPA3, et permettront de connecter 150 périphériques tout en couvrant, selon le constructeur, jusqu'à 650 mètres carrés via 3 modules. Autre point fort de la gamme,(ce qui n'est souvent pas le cas chez les concurrents), permettant d'étendre la couverture en Wi-Fi Mesh en couplant différents modèles au fil du temps. Comme vous avez pu le constater au sein de notre article dédié , le Wi-FI 6E apporte un vrai plus sur les iPhone 15 Pro et les derniers MacBook Pro si vous êtes équipé du routeur adéquat.Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et la norme Wi-Fi 6E permet de mettre à profit certaines fréquences de la bande des 6 GHz afin de proposer des débits élevés et une connexion plus stable (grâce entre autres à un réseau moins encombré), le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite.