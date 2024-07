Et si Face ID débarquait sur les MacBook de 2025 ?

Un module caméra plus compact pour les MacBook M5

Face ID sur les Mac ?

Alors que les MacBook Pro M4 Pro et M4 Max sont attendus dici la fin de l'année, les versions équipées d'une puce Apple Silicon M5 devraient débarquer en 2025. Selon le souvent bien renseigné Ming-Chi Kuo,La firme, qui a déjà fourni Apple par le passé mais qui a été écartée pour des soucis de qualité, serait la seule à pouvoir fournir des CCM (pour Compact Camera Module) et des optiques (les fournisseurs actuels LG Innotek et Sharp se contentent de fournir le CCM).Ce module plus compact pourrait permettre d'envisager plusieurs changements pour les MacBook.. Cette dernière peut gêner certains utilisateurs, même si, à titre personnel, je n'y fais absolument plus attention (et je préfère de loin cette solution à un bord épais sur la partie supérieure de l'écran. L'encoche peut alors être vue comme un moyen de nous faire profiter d'un peu plus de pixels de chaque côté de la caméra).L'encoche sur les Mac est non seulement fonctionnelle, puisqu'elle permet de trouver la place nécessaire à la caméra (d'autres solutions existent chez les concurrents, comme une dalle perforée, ou même des capteurs placés sous l'écran, ou des caméras dans le clavier, mais l'angle est étrange),, offrant une identité forte aux Mac portables (Apple l'utilise d'ailleurs pour ses icônes, qui ressembleraient sinon à n'importe quel PC portable).Autre possibilité,. Cela permettrait ainsi à Cupertino de justifier la présence de cette encoche, et peut-être, de la rendre plus digeste aux yeux de ses (assez nombreux, il faut bien l'avouer) détracteurs. Quoiqu'il en soit, nous aurons peut-être du changement au niveau des caméras des MacBook, et une simple augmentation de la qualité du rendu serait déjà bonne à prendre.