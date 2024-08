Attention, ce malware se cache au sein de fausses Apps pour Mac (Loom, Black Desert Online) !

Un malware ciblant les Mac

Caché au sein de fausses Apps gratuites pour Mac

les Mac sont de plus en plus sujets à des failles de sécurité et une cible prisée des hackers. Il est donc recommandé de s'équiper d'un antivirus Mac pour protéger au mieux ce dernier, et de bien vérifier la provenance des fichiers que vous exécutez, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe. Pour rappel,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.

Le malware Atomic Stealer et ses différentes évolutions découvertes depuis avril 2023, comme les mots de passe, cookies, informations de carte bancaire stockées par les navigateurs Google Chrome, Firefox et Brave, l'accès au trousseau de macOS, des données liées aux portefeuilles de cryptomonnaie, les fichiers textes aux formats DOC, TXT, PDF, les images aux formats JPG, PNG, BMP, mais également les fichiers compressés en MP3, ZIP ou RAR, des bases de données, ainsi que des fichiers de la suite bureautique de Microsoft.Découverte par les chercheurs de Moonlock Lab, division spécialisée dans la cybersécurité de l'éditeur MacPaw (la firme derrière CleanMyMac et Setapp , le service sur abonnement regroupant de nombreuses applications pour macOS et iOS pour 9,99 dollars par mois), cette nouvelle itération de Stealer que l'on doit probablement au groupe Crazy EvilParmi ces programmes, on trouve(étonnamment, le malware a également été trouvé au sein d'ïmages disque proposant une version de Safari, que vous ne devriez jamais télécharger ailleurs que chez Apple). Si vous devez utiliser ces applications, vérifiez bien leur provenance avant de les installer et passez exclusivement par les sites officiels pour vous les procurer.