Un YouTuber russe aurait déjà reçu son MacBook Pro M4

• 16Go de RAM

• 512Go de SSD

• 3 ports Thunder 4

• Un lecteur SD

• Une puce M4 10 coeurs CPU / 10 coeurs GPU

Pro

Un premier bench

• 3864 en simple coeur

• 15288 en multi-coeur

• 3004 en simple coeur

• 11800 en multi-coeur

L'avis de Mac4Ever

On pourrait croire à une blague, maisde la machine :, et elle se distingue assez peu des modèles actuels.Il semble que notre ami l'ait acheté via un groupe Facebook privé, mais, même si Apple stocke généralement des produits en avance dans certains hubs, les Mac étant produits généralement quelques semaines avant la sortie officielle.La configuration est assez costaude :. On gagne également un port Thunderbolt, ce qui offre enfin une appellationà ces machines.Evidemment,-avec Tim Cook, sait-on jamais. Mais avec Apple Intelligence, 8Go de RAM semblent un peu juste...C'est une fois encore, qui affichaient plutôt des scores du type :Le service marketing d'Apple doit être aux anges, même si ce n'est pas la première fois que cela arrive -en général plutôt en Asie, là où sont fabriquées les machines., mais à première vue, pas de révolution sur ces machines, qui se contentent de faire évoluer les puces, le SSD et la RAM -ce qui n'est déjà pas si mal.