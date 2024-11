Black Friday : jusqu'à 65% de réduction pour protéger votre Mac

Jusqu'à -65% pour le Black Friday !

Mac Premium Bundle X9

Mac Internet Security X9

Washing Machine X9

La suite complète Mac Premium Bundle X9,, comprend VirusBarrier, son logiciel antivirus testé dans nos colonnes et plusieurs fois récompensé, notamment au sein de notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac . Cette solution est souvent la plus rapide à prendre en charge les dernières menaces touchant nos machines,), le contrôle parental ContentBarrier X9, Mac Washing Machine X9 pour organiser et nettoyer votre ordinateur, et Personal Backup pour une sauvegarde aux fonctionnalités avancées et complémentaire à Time Machine.Intego propose également le pack Mac Internet Security X9 couplant NetBarrier X9 à VirusBarrier X9., y compris : virus, chevaux de Troie, spyware, ransomware ou adware. Ils disposent par ailleurs d’un pare-feu bidirectionnel vous permettant d’identifier et bloquer les tentatives d’exfiltration de vos données personnelles émanant des applications installées.(19,99 euros au lieu de 49,99 euros, compatible nativement avec les Mac Intel et Apple Silicon). Cet outil dédié pourrait intéresser les utilisateurs souhaitant libérer de l'espace de stockage (par exemple en éliminant les doublons) sur leur Mac et optimiser/accélérer les performances de leur machine.