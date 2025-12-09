Le nouveau MacBook Pro M5 est déjà en promo : profitez du meilleur prix !
Le 15 octobre dernier, Apple a officiellement dévoilé son MacBook Pro 14 pouces, équipé de la puce M5. Si ce dernier vous intéresse, il est d'ores et déjà possible d'obtenir une belle remise.
Sous le capot, Apple intègre sa toute dernière puce M5, gravée en 3 nm de deuxième génération. Elle comprend 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU avec accélérateur intégré à chaque coeur, ainsi qu'un neural engine deux fois plus rapide que celui de la génération précédente. Ce MacBook Pro M5 est donc capable de satisfaire de nombreux utilisateurs, y compris sur des lourdes charges de travail ou du multitâche intensif.
Le MacBook Pro M5 est proposée à partir de 1 799 €, un tarif
Côté design, pas de bouleversement. Le châssis reste identique à celui du modèle M4, avec le même format 14 pouces, la connectique complète (HDMI, MagSafe 3, trois ports Thunderbolt 4) et les finitions argent et gris sidéral. L’écran mini-LED Liquid Retina XDR reste l’un des meilleurs du marché, avec un taux de contraste et une luminosité encore améliorés.
Une puce M5 pour des performances dopées
Largement assez puissante pour de nombreux usages
raisonnabledans l’univers Apple (pas dans le reste du monde hein), mais qui cache quelques compromis. Contrairement aux modèles M4 Pro et Max, ce MacBook M5 n’est pas destiné aux profils les plus exigeants sur les performances brutes. Le stockage aussi profite de la mise à jour, avec des SSD plus rapides et une configuration de base toujours à 512 Go.
