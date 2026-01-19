Est-ce que le futur MacBook 12 pouces ressemblera à ça ?

On en dit quoi ?



L'idée d'un MacBook sous puce A-Series n'est plus du tout improbable. L'architecture est commune avec les puces M, et pour une machine dédiée au traitement de texte, au web et au streaming, la puissance d'une puce d'iPhone est largement suffisante. Le vrai débat se situera sur la RAM : la vision de Karim à 12 Go est idéale, mais connaissant Apple, le modèle de base pourrait rester bloqué à 8 Go, surtout quand on sait que le prix de la RAM flambe à cause des besoins de l'IA.



Quoi qu'il en soit, ce retour au format 12 pouces répondrait à une vraie demande : celle d'une machine secondaire ultra-légère, capable de se faire oublier dans un sac, là où le MacBook Air 13 pouces s'est un peu embourgeoisé. Si Apple parvient à sortir cette machine sous la barre des 700 € sans trop rogner sur l'écran, ce sera un carton plein, surtout auprès des étudiants. Réponse probable d'ici le printemps.