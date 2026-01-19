Est-ce que le futur MacBook 12 pouces ressemblera à ça ?
Un lecteur nous a partagé sa vision du futur MacBook 12 pouces, imaginé comme une machine ultra-endurante sous puce A19 Pro. Le concept fait rêver, et il se rapproche plutôt bien des bruits de couloir persistants sur un "MacBook Low Cost" attendu pour ce début 2026. Entre fantasme de designer et réalité industrielle, faisons le point.
La vision séduisante
Karim Bennani Meziane, directeur artistique et fidèle lecteur, nous a donc envoyé un concept vidéo particulièrement léché de ce que pourrait être le renouveau du MacBook 12 pouces. Loin de la simple rêverie, sa proposition s'appuie sur une fiche technique qui fait sens dans l'écosystème actuel. Il imagine une dalle de 12,4 pouces (2304 x 1498), légèrement plus petite qu'un iPad Pro 13 pouces, intégrée dans un châssis reprenant les codes du MacBook Air.
Sous le capot, Karim place une puce A19 Pro. C'est audacieux, mais cela permettrait selon lui d'atteindre une autonomie record de 36 heures en lecture vidéo. Il complète ce tableau avec 12 Go de mémoire unifiée et un stockage démarrant à 256 Go. Le tout pour un prix d'appel agressif de 649 €, avec une connectique Thunderbolt/USB 4 et des coloris inspirés de l'iPhone 17. Une machine taillée pour la mobilité donc, sans sacrifier le clavier pleine taille. Le concept reste assez éloigné du MacBook 12 pouces que l'on a connu il y a quelques années, et qui est regretté par bien des utilisateurs Mac, dont moi.
Ce que disent les rumeurs en ce début 2026
Le concept de Karim est séduisant, et la réalité d'Apple pourrait être très proche, quoique plus pragmatique. Depuis plusieurs mois, les chaînes de production asiatiques bruissent du retour d'un MacBook d'entrée de gamme. L'objectif d'Apple est clair : venir chasser sur les terres des Chromebooks dans le secteur éducatif, un marché qui lui échappe. Le ticket d'entrée pour un MacBook est en effet assez prohibitif, quand on voit des PC ou Chromebooks très acceptables autour de 400 euros.
Les dernières fuites corroborent l'idée d'une puce de série A (probablement une variante de l'A18 Pro ou A19) plutôt qu'une puce M, pour réduire les coûts et la chauffe thermique. Cependant, contrairement au souhait de notre lecteur, la connectique pourrait être limitée à de l'USB-C standard, la gestion du Thunderbolt étant complexe sur ces puces mobiles. Le prix évoqué par les analystes oscille effectivement autour des 700 / 800 euros, positionnant cette machine juste au-dessus de l'iPad Air, mais avec l'avantage de macOS. Le risque étant malgré tout que bien des utilisateurs se tournent sur des MacBook Air en promotion, qu'on trouve parfois sous les 800 euros avec des puces M1 ou M2, qu'il faudra comparer en terme de puissance à la puce de série utilisée dans ce MacBook 12 pouces.
On en dit quoi ?
L'idée d'un MacBook sous puce A-Series n'est plus du tout improbable. L'architecture est commune avec les puces M, et pour une machine dédiée au traitement de texte, au web et au streaming, la puissance d'une puce d'iPhone est largement suffisante. Le vrai débat se situera sur la RAM : la vision de Karim à 12 Go est idéale, mais connaissant Apple, le modèle de base pourrait rester bloqué à 8 Go, surtout quand on sait que le prix de la RAM flambe à cause des besoins de l'IA.
Quoi qu'il en soit, ce retour au format 12 pouces répondrait à une vraie demande : celle d'une machine secondaire ultra-légère, capable de se faire oublier dans un sac, là où le MacBook Air 13 pouces s'est un peu embourgeoisé. Si Apple parvient à sortir cette machine sous la barre des 700 € sans trop rogner sur l'écran, ce sera un carton plein, surtout auprès des étudiants. Réponse probable d'ici le printemps.