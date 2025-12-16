Apple préparerait deux MacBook pas chers pour 2026, avec puce A15 ou A18 Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple testerait actuellement deux versions de son futur MacBook d'entrée de gamme. L'une embarquerait une puce A15 Bionic, l'autre une A18 Pro, selon un leaker chinois réputé. Objectif : proposer un Mac portable à moins de 700 dollars pour le premier semestre 2026.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent l'arrivée d'un MacBook plus accessible, destiné à concurrencer les Chromebooks et PC Windows d'entrée de gamme. Le leaker Kang, connu pour ses prédictions fiables sur les produits Apple, vient d'apporter de nouvelles précisions. Selon lui, Apple testerait en parallèle deux configurations différentes pour ce futur portable économique, nom de code J700.
La première version embarquerait une puce A15 Bionic, celle des iPhone 13 Pro. Pour mémoire, cette puce dispose d'un CPU à 6 cœurs (2 performants, 4 efficients), d'un GPU à 4 ou 5 cœurs selon les modèles, et d'un Neural Engine à 16 cœurs. La seconde version miserait sur l'A18 Pro des iPhone 16 Pro, nettement plus récente et performante.
La présence de deux configurations en test interne ne signifie pas nécessairement qu'Apple commercialisera deux modèles distincts. La marque pourrait simplement évaluer le rapport performances/coût de chaque option avant de trancher. L'A15, plus ancienne, permettrait de réduire les coûts de production. L'A18 Pro offrirait des performances plus proches des MacBook Air actuels, avec des scores Geekbench situés entre les puces M3 et M4.
Ming-Chi Kuo, analyste reconnu du secteur, avait déjà évoqué ce projet en juin dernier. Il anticipe des ventes de 5 à 7 millions d'unités en 2026, ce qui représenterait environ 20 % des ventes totales de MacBook. Un chiffre qui explique l'intérêt d'Apple pour ce segment jusqu'ici franchement délaissé.
Le MacBook budget devrait afficher un écran de 13 pouces, probablement de qualité inférieure aux dalles Liquid Retina des modèles actuels. Côté connectique, les rumeurs évoquent un unique port USB-C, l'A18 Pro ne supportant pas le Thunderbolt. La RAM serait limitée à 8 Go, contre 16 Go désormais de série sur les MacBook Air M4.
Le prix visé se situerait autour de 700 dollars, soit environ 650-700 euros en Europe si Apple applique une conversion raisonnable. C'est bien en dessous du MacBook Air M4 13 pouces actuel. Apple pourrait également proposer plusieurs coloris, à l'image de l'iMac M4.
L'idée d'un MacBook vraiment accessible a de quoi séduire, surtout pour les étudiants ou les utilisateurs aux besoins basiques. Par contre, les compromis annoncés font tiquer : un seul port USB-C, 8 Go de RAM, écran au rabais... On risque de se retrouver avec un Mac frustrant à l'usage. Si Apple choisit la puce A15, les performances pourraient aussi décevoir face à la concurrence. Reste à voir si le prix final justifiera ces sacrifices. Un MacBook à 700 euros avec macOS et l'écosystème Apple, ça reste tentant sur le papier. À condition que l'expérience utilisateur ne soit pas trop dégradée.
