Apple préparerait deux MacBook pas chers pour 2026, avec puce A15 ou A18 Pro

On en dit quoi ?



L'idée d'un MacBook vraiment accessible a de quoi séduire, surtout pour les étudiants ou les utilisateurs aux besoins basiques. Par contre, les compromis annoncés font tiquer : un seul port USB-C, 8 Go de RAM, écran au rabais... On risque de se retrouver avec un Mac frustrant à l'usage. Si Apple choisit la puce A15, les performances pourraient aussi décevoir face à la concurrence. Reste à voir si le prix final justifiera ces sacrifices. Un MacBook à 700 euros avec macOS et l'écosystème Apple, ça reste tentant sur le papier. À condition que l'expérience utilisateur ne soit pas trop dégradée.