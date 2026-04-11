Les 50 ans d’Apple, nos Souvenirs⎜ORLM-584
Par Didier Pulicani - Publié le
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac !
Au sommaire d’On refait le Mac :
Les 50 ans d’Apple, Nos Souvenirs
Au sommaire d’On refait le Mac :
Apple fête ses 50 ans !
Et pour l’occasion, tous nos chroniqueurs depuis la création d’ORLM nous replongent dans leurs meilleurs souvenirs…
Quels ont été leurs premiers émois avec un produit Apple… à une époque où posséder un Mac était presque à contre-courant ?
Retour sur ces années où Apple n’était plus à la mode…
Comment la pomme a-t-elle frôlé la disparition avant de renaître de ses cendres ?
Quelles sont les keynotes les plus marquantes… celles qui ont changé à jamais l’histoire de la tech… et peut-être même nos vies ?
De l’iPod à l’iPhone… quels produits ont réellement révolutionné notre quotidien ?
Steve Jobs… visionnaire absolu ou génie irremplaçable ?
Son héritage est-il toujours intact aujourd’hui ?
Et surtout… que reste-t-il de cet ADN à l’ère Tim Cook ?
Apple est-elle devenue la plus puissante entreprise du monde… au détriment de sa folie créative ?
50 ans après… Apple fait-elle encore rêver ?
Débats !
Et pour l’occasion, tous nos chroniqueurs depuis la création d’ORLM nous replongent dans leurs meilleurs souvenirs…
Quels ont été leurs premiers émois avec un produit Apple… à une époque où posséder un Mac était presque à contre-courant ?
Retour sur ces années où Apple n’était plus à la mode…
Comment la pomme a-t-elle frôlé la disparition avant de renaître de ses cendres ?
Quelles sont les keynotes les plus marquantes… celles qui ont changé à jamais l’histoire de la tech… et peut-être même nos vies ?
De l’iPod à l’iPhone… quels produits ont réellement révolutionné notre quotidien ?
Steve Jobs… visionnaire absolu ou génie irremplaçable ?
Son héritage est-il toujours intact aujourd’hui ?
Et surtout… que reste-t-il de cet ADN à l’ère Tim Cook ?
Apple est-elle devenue la plus puissante entreprise du monde… au détriment de sa folie créative ?
50 ans après… Apple fait-elle encore rêver ?
Débats !