Les 50 ans d’Apple, nos Souvenirs⎜ORLM-584

Apple fête ses 50 ans !



Et pour l’occasion, tous nos chroniqueurs depuis la création d’ORLM nous replongent dans leurs meilleurs souvenirs…



Quels ont été leurs premiers émois avec un produit Apple… à une époque où posséder un Mac était presque à contre-courant ?

Retour sur ces années où Apple n’était plus à la mode…



Comment la pomme a-t-elle frôlé la disparition avant de renaître de ses cendres ?



Quelles sont les keynotes les plus marquantes… celles qui ont changé à jamais l’histoire de la tech… et peut-être même nos vies ?



De l’iPod à l’iPhone… quels produits ont réellement révolutionné notre quotidien ?



Steve Jobs… visionnaire absolu ou génie irremplaçable ?

Son héritage est-il toujours intact aujourd’hui ?

Et surtout… que reste-t-il de cet ADN à l’ère Tim Cook ?

Apple est-elle devenue la plus puissante entreprise du monde… au détriment de sa folie créative ?



50 ans après… Apple fait-elle encore rêver ?



Débats !