Amazon brade ce dock Thunderbolt à -30% : parfait pour booster un Mac !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Vous vous sentez à l'étroit sur votre Mac et avez besoin de disposer de davantage de ports ? Il sera peut-être intéressant d'ajouter un dock Thunderbolt à votre arsenal. L'accessoiriste Ugreen propose justement un modèle actuellement en promotion et capable de répondre à de nombreux besoins.
Choisir un dock Thunderbolt n'est pas si simple et il faudra bien cerner ses besoins pour sélectionner le modèle qui correspondra au mieux à vos attentes. Le Revodok Max 213 d'Ugreen est un nouveau candidat intéressant, capable avec ses 13 ports de venir taquiner notre chouchou de 2023, le TS4 de CalDigit proposant 18 ports, surtout lorsqu'il bénéficie d'une remise importante comme aujourd'hui.
Le nouveau venu affiche un format compact et propose un lecteur de carte SD et microSD UHS-II, un port audio au format mini jack, deux ports USB-A 3.2 à 10 Gb/s ainsi qu'un port USB-C 3.2 à 10 Gb/s délivrant 20W en façade. A l'arrière de l'appareil, vous trouverez trois ports Thunderbolt 4, dont un délivrant 90W à la machine hôte (ce qui devrait être suffisant dans la majorité des cas), deux ports USB-A à 5 Gb/s, un port DisplayPort 1.4 prenant en charge un moniteur jusqu'en 4K à 60 Hz oui 8K à 30 Hz, ainsi qu' un pratique port Ethernet 2,5 GbE.
Les docks Thunderbolt proposent de concentrer en leur sein tous les ports essentiels pour une utilisation sereine. En sus, ils dispensent à l'aide d'un unique câble l'énergie nécessaire au fonctionnement du MacBook Pro/MacBook Air, permettant de laisser le chargeur dans le sac pour les déplacements. Nombreux sont les utilisateurs, même professionnels, à ne plus posséder qu'une machine portable. Les docks permettent alors de disposer d'un poste fixe, avec écrans et périphériques constamment connectés, nécessitant la connexion du seul câble Thunderbolt. Bien entendu, les machines de bureau équipées d'un port Thunderbolt peuvent aussi profiter du surplus de ports offerts par ces solutions.
Les tarifs élevés des docks Thunderbolt peuvent refroidir, et certains peuvent préférer un hub USB-C bardé de ports à vil prix. C'est en effet une solution valable en fonction de vos besoins. Les docks Thunderbolt ont plusieurs avantages cependant, comme un débit partagé entre les ports plus élevé (40 Gb/s pour le Thunderbolt, contre 10 ou 5 Gb/s pour les hub USB-C), ainsi qu'une alimentation dédiée permettant de laisser le dock en place. Le choix devra donc se faire en fonction de votre budget, et de vos besoins.
Ugreen Revodok Max
Choisir un dock Thunderbolt n'est pas si simple et il faudra bien cerner ses besoins pour sélectionner le modèle qui correspondra au mieux à vos attentes. Le Revodok Max 213 d'Ugreen est un nouveau candidat intéressant, capable avec ses 13 ports de venir taquiner notre chouchou de 2023, le TS4 de CalDigit proposant 18 ports, surtout lorsqu'il bénéficie d'une remise importante comme aujourd'hui.
Le nouveau venu affiche un format compact et propose un lecteur de carte SD et microSD UHS-II, un port audio au format mini jack, deux ports USB-A 3.2 à 10 Gb/s ainsi qu'un port USB-C 3.2 à 10 Gb/s délivrant 20W en façade. A l'arrière de l'appareil, vous trouverez trois ports Thunderbolt 4, dont un délivrant 90W à la machine hôte (ce qui devrait être suffisant dans la majorité des cas), deux ports USB-A à 5 Gb/s, un port DisplayPort 1.4 prenant en charge un moniteur jusqu'en 4K à 60 Hz oui 8K à 30 Hz, ainsi qu' un pratique port Ethernet 2,5 GbE.
Pourquoi choisir un dock Thunderbolt ?
Les docks Thunderbolt proposent de concentrer en leur sein tous les ports essentiels pour une utilisation sereine. En sus, ils dispensent à l'aide d'un unique câble l'énergie nécessaire au fonctionnement du MacBook Pro/MacBook Air, permettant de laisser le chargeur dans le sac pour les déplacements. Nombreux sont les utilisateurs, même professionnels, à ne plus posséder qu'une machine portable. Les docks permettent alors de disposer d'un poste fixe, avec écrans et périphériques constamment connectés, nécessitant la connexion du seul câble Thunderbolt. Bien entendu, les machines de bureau équipées d'un port Thunderbolt peuvent aussi profiter du surplus de ports offerts par ces solutions.
Les tarifs élevés des docks Thunderbolt peuvent refroidir, et certains peuvent préférer un hub USB-C bardé de ports à vil prix. C'est en effet une solution valable en fonction de vos besoins. Les docks Thunderbolt ont plusieurs avantages cependant, comme un débit partagé entre les ports plus élevé (40 Gb/s pour le Thunderbolt, contre 10 ou 5 Gb/s pour les hub USB-C), ainsi qu'une alimentation dédiée permettant de laisser le dock en place. Le choix devra donc se faire en fonction de votre budget, et de vos besoins.