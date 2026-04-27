Restaurer ses vieilles photos sur Mac : Aiarty Image Enhancer s’appuie sur l’IA (-52%)
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Photos anciennes qui jaunissent, clichés flous oubliés sur un disque dur ou images compressées récupérées sur le web : nos souvenirs numériques ne résistent pas toujours au temps. Entre perte de qualité et outils en ligne peu rassurants côté confidentialité, restaurer ses images reste un défi. C’est là qu’intervient Aiarty Image Enhancer, un logiciel dopé à l’IA qui promet une restauration simple, rapide et surtout locale, directement sur Mac et Windows.
Licence à vie à 69 € (soit -52 %)
Disponible sur macOS et Windows, Aiarty Image Enhancer se distingue par une approche 100 % locale : les traitements sont effectués directement sur la machine, sans passer par le cloud. Un point clé pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité.
Le logiciel est par ailleurs optimisé pour les puces Apple Silicon, ce qui permet d’accélérer significativement les traitements, notamment sur les tâches lourdes comme l’upscaling ou la réduction de bruit.
Licence à vie à 69 € (soit -52 %)
La dernière mise à jour du logiciel apporte plusieurs nouveautés des plus intéressantes. Ces dernières vont être vraiment utiles pour simplifier le flux de travail tout en améliorant le rendu final, notamment sur des images anciennes ou complexes :
• Nouveaux modes de couleur pour ajuster l’intensité des corrections
• Outils rapides intégrés (recadrage, rotation, miroir)
• Support HDR amélioré (formats TIFF et DNG)
• Meilleure gestion des fichiers RAW
• Tone mapping HDR retravaillé pour un rendu plus naturel
On commence par la restauration des visages ! C’est l’un des points forts du logiciel : l’IA détecte automatiquement les visages et reconstruit les détails (yeux, contours, texture de peau) sans effet artificiel. Idéal pour redonner vie à d’anciens portraits familiaux.
Au niveau de la réduction du bruit intelligente, la fonction est particulièrement utile sur les photos prises en basse lumière ou issues de scans, cette fonction élimine le bruit tout en conservant les textures naturelles (cheveux, tissus…).
Enfin, l'upscaling jusqu’à 16K va permettre d'agrandir une image tout en recréant des details crédibles — un atout pour l’impression ou l’affichage sur des écrans modernes. Parmi les autres fonctions, on note la conversion SDR vers HDR, pour redonner du contraste et de la profondeur à des images ternes ou délavées, avec un rendu plus dynamique.
Mais aussi la suppression d’objets et défauts (par exemple les rayures, poussières ou éléments indésirables peuvent être effacés automatiquement, sans manipulation complexe) ou le traitement par lot, une fonction particulièrement utile pour numériser et restaurer des archives complètes en une seule opération.
Licence à vie à 69 € (soit -52 %)
Aiarty Image Enhancer propose différents modèles adaptés à vos usages ou vos projets en cours :
• More-Detail GAN v3 : accentuation des détails (peau, végétation, architecture)
• Real-Photo v3 : fidélité accrue pour les photos réelles
• AIGCsmooth v3 : réduction des artefacts sur images générées par IA ou illustrations
Comme toujours, la prise en main est simplifiée et le fonctionnement reste volontairement accessible : il suffit d'importer l’image, de choisir le modèle IA et le niveau d’amélioration et d'exporter le résultat. Aucune compétence technique n’est requise, ce qui élargit le public cible au-delà des photographes professionnels.
Il s'agit en effet d'outil grand public mais polyvalent. Photographes, créateurs de contenu, designers ou simples particuliers : le logiciel vise un large public. Son positionnement repose sur trois axes : simplicité d’utilisation, rendu naturel et respect de la vie privée (traitement local)
Dans un marché saturé d’outils d’édition photo, Aiarty Image Enhancer mise clairement sur l’automatisation par IA et la simplicité. Pour ceux qui souhaitent restaurer rapidement des photos anciennes ou améliorer des images dégradées sans passer des heures en retouche, la proposition est cohérente. Enfin concernant la question du prix : avec une licence à vie actuellement en promotion à -52 %, l’offre peut séduire ceux qui préfèrent éviter les abonnements récurrents. À noter : cette dernière est limitée dans le temps et inclut les mises à jour futures.
Licence à vie à 69 € (soit -52 %)
Licence à vie à 69 € (soit -52 %)
Une solution IA optimisée pour Mac (Apple Silicon)
Disponible sur macOS et Windows, Aiarty Image Enhancer se distingue par une approche 100 % locale : les traitements sont effectués directement sur la machine, sans passer par le cloud. Un point clé pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité.
Le logiciel est par ailleurs optimisé pour les puces Apple Silicon, ce qui permet d’accélérer significativement les traitements, notamment sur les tâches lourdes comme l’upscaling ou la réduction de bruit.
Licence à vie à 69 € (soit -52 %)
Version 3.11 : des améliorations orientées qualité et workflow
La dernière mise à jour du logiciel apporte plusieurs nouveautés des plus intéressantes. Ces dernières vont être vraiment utiles pour simplifier le flux de travail tout en améliorant le rendu final, notamment sur des images anciennes ou complexes :
• Nouveaux modes de couleur pour ajuster l’intensité des corrections
• Outils rapides intégrés (recadrage, rotation, miroir)
• Support HDR amélioré (formats TIFF et DNG)
• Meilleure gestion des fichiers RAW
• Tone mapping HDR retravaillé pour un rendu plus naturel
Les fonctions clés pour restaurer ses souvenirs
On commence par la restauration des visages ! C’est l’un des points forts du logiciel : l’IA détecte automatiquement les visages et reconstruit les détails (yeux, contours, texture de peau) sans effet artificiel. Idéal pour redonner vie à d’anciens portraits familiaux.
Au niveau de la réduction du bruit intelligente, la fonction est particulièrement utile sur les photos prises en basse lumière ou issues de scans, cette fonction élimine le bruit tout en conservant les textures naturelles (cheveux, tissus…).
Enfin, l'upscaling jusqu’à 16K va permettre d'agrandir une image tout en recréant des details crédibles — un atout pour l’impression ou l’affichage sur des écrans modernes. Parmi les autres fonctions, on note la conversion SDR vers HDR, pour redonner du contraste et de la profondeur à des images ternes ou délavées, avec un rendu plus dynamique.
Mais aussi la suppression d’objets et défauts (par exemple les rayures, poussières ou éléments indésirables peuvent être effacés automatiquement, sans manipulation complexe) ou le traitement par lot, une fonction particulièrement utile pour numériser et restaurer des archives complètes en une seule opération.
Licence à vie à 69 € (soit -52 %)
Plusieurs modèles IA pour les usages
Aiarty Image Enhancer propose différents modèles adaptés à vos usages ou vos projets en cours :
• More-Detail GAN v3 : accentuation des détails (peau, végétation, architecture)
• Real-Photo v3 : fidélité accrue pour les photos réelles
• AIGCsmooth v3 : réduction des artefacts sur images générées par IA ou illustrations
Comme toujours, la prise en main est simplifiée et le fonctionnement reste volontairement accessible : il suffit d'importer l’image, de choisir le modèle IA et le niveau d’amélioration et d'exporter le résultat. Aucune compétence technique n’est requise, ce qui élargit le public cible au-delà des photographes professionnels.
Il s'agit en effet d'outil grand public mais polyvalent. Photographes, créateurs de contenu, designers ou simples particuliers : le logiciel vise un large public. Son positionnement repose sur trois axes : simplicité d’utilisation, rendu naturel et respect de la vie privée (traitement local)
Qu'en penser ?
Dans un marché saturé d’outils d’édition photo, Aiarty Image Enhancer mise clairement sur l’automatisation par IA et la simplicité. Pour ceux qui souhaitent restaurer rapidement des photos anciennes ou améliorer des images dégradées sans passer des heures en retouche, la proposition est cohérente. Enfin concernant la question du prix : avec une licence à vie actuellement en promotion à -52 %, l’offre peut séduire ceux qui préfèrent éviter les abonnements récurrents. À noter : cette dernière est limitée dans le temps et inclut les mises à jour futures.
Licence à vie à 69 € (soit -52 %)