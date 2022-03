Les meilleurs logiciels de sauvegarde sur Mac en 2022

Backup Day

Get Backup Pro

ChronoSync Express

Les utilisateurs de Mac. Time Machine permet d'exclure certains fichiers des sauvegardes et d'opter pour un fonctionnement automatique ou manuel, mais les options disponibles s'arrêtent là. La fonctionnalité est donc pratique et bienvenue, et permettra par exemple de retrouver un Mac opérationnel assez rapidement lors d'un changement de machine (il est également possible de connecter les deux Mac), ou encore de remonter dans le temps pour remettre en place un fichier effacé par mégarde, mais d'autres solutions tierces permettent d'aller encore plus loin, que ce soit pour remplacer totalement Time Machine, ou pour apporter un complément.Bien entendu,, mais peut s'avérer compliquée (il faut connaître l'emplacement des fichiers au sein de l'arborescence de macOS) et chronophage selon l'utilisation du Mac.Les habitués des sauvegardes sur Mac ont certainement déjà entendu parler de SuperDuper! et de Carbon Copy Cloner . SuperDuper! a surtout l'avantage de fournir une version gratuite, dont les options avancées peuvent être débloquées via un achat à 30,83 euros. La version basique permet déjà de faire des sauvegardes sur un volume cible, tout en proposant quelques options (copie complète, uniquement les nouveaux fichiers, uniquement les fichiers ayant été modifiés, sauvegardes automatiques)., une interface à la modernité relative et proposant des menus parfois confus (un mode d'emploi est disponible ici ), une interface non traduite en français, ainsi qu'une petite tendance à crasher (tout du moins sur le Mac mini M1 qui m'a servi de machine de test).Avec Carbon Copy Cloner , CCC pour les intimes,. Le logiciel, entièrement traduit dans notre langue, dispose d'une période d'essai de 30 jours sans brider les fonctionnalités, ce qui permet d'apprécier son potentiel avant de mettre la main à la poche ( 36,75€ ).(par exemple lorsque vous n'utilisez pas votre Mac), de faire des sauvegardes par palier (snapshots), de mettre en pause une sauvegarde en cours si vous avez besoin de toutes les ressources de votre machine, de gérer les volumes exFAT ou NTFS, de lancer une vérification de la sauvegarde, et sera même capable de vous signaler que votre volume cible est connecté sur un port aux débits trop faibles. Du côté des points négatifs, certains utilisateurs pourraient être rebutés par l'aspectdu soft, avec la peur d'être dépassés par les nombreuses options proposées.Autre solution,comme le satisfaisant Get Backup Pro (uniquement en anglais) offrant toute une panoplie d'options, dont la sauvegarde ciblée de dossiers et fichiers, la mise en place d'un plan de sauvegarde automatique via un calendrier, des sauvegardes incrémentielles et compressées afin de ne pas prendre trop de place sur le volume cible, la création d'un volume bootable, ainsi que des synchronisations entre plusieurs machines, ou encore ChronoSync Express , entièrement traduit en français, mettant l'accent sur la sauvegarde et la synchronisation assistée de bout en bout des fichiers entre plusieurs machines, y compris sur iOS/iPadOS grâce à InterConneX for iPhone Le catalogue de Setapp nécessite un abonnement à 9,99 dollars par mois (12,49 dollars pour les App macOS + iOS), mais permet de disposer de. Le catalogue comprend par exemple le logiciel Disk Drill qui permettra de récupérer des données sur des volumes endommagés (pour l'anecdote ce soft m'a permis de sauver les photos de famille d'amis sur un disque qui ne montait plus sur le bureau) lorsque la sauvegarde arrive trop tard, ou lorsque l'utilisateur a effacé les données par erreur.Enfin,, l'offre Intego Mac Premium Bundle X9 comprend en sus de Virus Barrier (antivirus), NetBarrier (protection réseau), Washing Machine (désinstalleur, suppression des doublons et optimisation du système) et Content Barrier (contrôle parental poussé), la solution de sauvegarde maison Personal Backup , permet de synchroniser des fichiers (y compris entre plusieurs machines), de sauvegarder des données issues de volumes sur le réseau, des sauvegardes automatiques avec vérification de la présence de virus au préalable (qui pourront n'être effectuées que si vous disposez d'assez d'autonomie sur un portable), de ne copier que les nouveaux fichiers ou uniquement ceux qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde, ou encore de créer un clone bootable du système.Bien évidemment, qui dit sauvegarde dit stockage, la plupart du temps externe puisque nos Mac n'acceptent pas de stockage interne supplémentaire (à part le Mac Pro , ou les cartes SD pour certains modèles). Que ce soit pour Time Machine ou pour une solution tierces,(et pour les plus prévoyants, un deuxième qu'on stockera ailleurs que chez soi en cas de vol/cambriolage). Si vous ne disposez pas de stockage récent,(à garnir de disques durs pour créer une grappe RAID 1 permettant de disposer de vos fichiers sur chaque disque de la grappe, vous mettant à l'abri de la panne d'un disque).