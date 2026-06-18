Aiarty Image Matting : la solution IA pour détourer ses photos (Promo : 54€, le prix le plus bas !)

Qu’en penser ?



Les outils de suppression d’arrière-plan se multiplient depuis quelques années, mais tous ne se valent pas lorsqu’il s’agit de gérer des images complexes. Avec son traitement local, son optimisation pour les Mac Apple Silicon et sa capacité à conserver les détails fins, Aiarty Image Matting tente de se positionner comme une alternative sérieuse aux solutions cloud ou aux logiciels de retouche plus lourds. Pour les utilisateurs qui manipulent régulièrement des visuels, l’approche mérite au minimum un essai.