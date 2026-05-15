Aerial 4 débarque sur Mac, et il fait mieux que la version d'Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
On vous parlait d'Aerial il y a quelques années avec la version 3, l'économiseur d'écran open source qui ramène les vidéos aériennes de l'Apple TV sur Mac. Son auteur, Guillaume Louel, vient de publier la version 4. Au programme : une refonte technique complète, un nouveau mode fond d'écran en direct et une foule de fonctionnalités. Le tout gratuit ici.
Aerial a été lancé en 2015 par John Coates, avant que Guillaume Louel ne reprenne la maintenance à partir de la version 1.4. C'était à l'époque le premier projet à ramener les célèbres vidéos aériennes de l'Apple TV sur macOS, près de dix ans avant qu'Apple ne finisse par intégrer une version maison à Sonoma en 2023. Sauf que voilà, la fonction Apple reste limitée : peu de contrôle sur les vidéos jouées, aucun sur l'espace disque consommé, et pas de personnalisation possible. Aerial garde donc tout son intérêt pour qui veut aller plus loin.
Sur le plan technique, Aerial 4 fait un gros pas en avant. Pour faire simple, Apple utilise une API maison pour ses propres économiseurs d'écran depuis macOS 10.15 Catalina, mais l'a toujours gardée privée. L'API publique destinée aux développeurs tiers, elle, date d'OSX 10.0 et accumule les bugs depuis des années, en particulier sous macOS Tahoe. Aerial 4 devient donc le premier économiseur d'écran tiers à utiliser cette API privée. Concrètement, l'application se transforme en
La grande nouveauté côté usage, c'est le mode fond d'écran en direct. Les vidéos d'Apple, disponibles en 4K à 240 images par seconde sur macOS 26, jouent en arrière-plan à vitesse réduite, et se mettent automatiquement en pause dès que des fenêtres recouvrent le bureau (avec un seuil de couverture réglable).
Quand le bureau réapparaît, la lecture reprend toute seule. Aerial 4 ajoute aussi un éditeur visuel d'overlays pour glisser l'horloge, la météo, le titre du morceau en cours ou une légende de lieu dans sept zones de l'écran, avec aperçu en direct.
Pour les flux caméras, l'app gère les protocoles RTSP, HTTPS streaming et même YouTube via yt-dlp, de quoi afficher une cam en direct comme économiseur. Vous pouvez aussi déposer vos propres vidéos (.mov ou .mp4), créer des playlists partageables, utiliser des raccourcis clavier globaux et installer des packs communautaires signés Joshua Michaels, Hal Bergman ou Magic Window. Le tout dans 9 Mo, sur macOS 15 minimum, Apple Silicon et Intel.
Onze ans de maintenance open source pour un projet qui reste totalement gratuit et sans aucune télémétrie, ça force le respect. C'est assez rigolo de constater que cette version fasse mieux que la fonction maison d'Apple sur la quasi-totalité des points. Guillaume Louel précise qu'Aerial reste un projet passion, donc si vous installez l'app et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à soutenir le développement.
Un projet qui a déjà 11 ans
Aerial a été lancé en 2015 par John Coates, avant que Guillaume Louel ne reprenne la maintenance à partir de la version 1.4. C'était à l'époque le premier projet à ramener les célèbres vidéos aériennes de l'Apple TV sur macOS, près de dix ans avant qu'Apple ne finisse par intégrer une version maison à Sonoma en 2023. Sauf que voilà, la fonction Apple reste limitée : peu de contrôle sur les vidéos jouées, aucun sur l'espace disque consommé, et pas de personnalisation possible. Aerial garde donc tout son intérêt pour qui veut aller plus loin.
L'astuce technique : l'API privée d'Apple
Sur le plan technique, Aerial 4 fait un gros pas en avant. Pour faire simple, Apple utilise une API maison pour ses propres économiseurs d'écran depuis macOS 10.15 Catalina, mais l'a toujours gardée privée. L'API publique destinée aux développeurs tiers, elle, date d'OSX 10.0 et accumule les bugs depuis des années, en particulier sous macOS Tahoe. Aerial 4 devient donc le premier économiseur d'écran tiers à utiliser cette API privée. Concrètement, l'application se transforme en
App Extension: elle tourne en sandbox, sans réclamer de permissions particulières dans macOS, et se débarrasse d'un paquet de bugs hérités de l'ancienne API. Le résultat, c'est une compatibilité bien plus propre avec les versions modernes de macOS.
Un nouveau mode fond d'écran en direct, et une grosse vague de fonctions
La grande nouveauté côté usage, c'est le mode fond d'écran en direct. Les vidéos d'Apple, disponibles en 4K à 240 images par seconde sur macOS 26, jouent en arrière-plan à vitesse réduite, et se mettent automatiquement en pause dès que des fenêtres recouvrent le bureau (avec un seuil de couverture réglable).
Quand le bureau réapparaît, la lecture reprend toute seule. Aerial 4 ajoute aussi un éditeur visuel d'overlays pour glisser l'horloge, la météo, le titre du morceau en cours ou une légende de lieu dans sept zones de l'écran, avec aperçu en direct.
Pour les flux caméras, l'app gère les protocoles RTSP, HTTPS streaming et même YouTube via yt-dlp, de quoi afficher une cam en direct comme économiseur. Vous pouvez aussi déposer vos propres vidéos (.mov ou .mp4), créer des playlists partageables, utiliser des raccourcis clavier globaux et installer des packs communautaires signés Joshua Michaels, Hal Bergman ou Magic Window. Le tout dans 9 Mo, sur macOS 15 minimum, Apple Silicon et Intel.
On en dit quoi ?
Onze ans de maintenance open source pour un projet qui reste totalement gratuit et sans aucune télémétrie, ça force le respect. C'est assez rigolo de constater que cette version fasse mieux que la fonction maison d'Apple sur la quasi-totalité des points. Guillaume Louel précise qu'Aerial reste un projet passion, donc si vous installez l'app et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à soutenir le développement.