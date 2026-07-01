Amazon brade le Magic Keyboard avec Touch ID à 105€ : un indispensable pour Mac au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Conçu spécialement pour les Mac, ce clavier allie le confort de frappe signé Apple à la praticité du capteur Touch ID, qui vous permet de déverrouiller votre ordinateur, valider vos achats et remplir vos mots de passe d'une simple pression du doigt. Une fois adopté, ce Magic Keyboard avec Touch ID devient très vite indispensable.
La dernière version du Magic Keyboard propose des touches
Les trackpads des portables d'Apple sont parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs, du marché. Vous pouvez retrouver l'ensemble des fonctionnalités de ce périphériques lorsque vous travaillez avec un clavier externe à l'aide du Magic Trackpad, tout comme la Magic Mouse. Certains utilisateurs couplent d'ailleurs les deux périphériques en plaçant la souris et le trackpad de chaque côté du clavier.
Apple Magic Keyboard
La dernière version du Magic Keyboard propose des touches
chicletset une frappe agréable (pour qui apprécie ce type de clavier), se connecte en Bluetooth et se recharge via un port USB-C (le câble adéquat USB-C vers USB-C est fourni dans la boîte). Cette mouture se distingue par la présence d'un bouton Touch ID en haut à droite, permettant de simplifier l'authentification sur un Mac pour les connexions, l'installation de logiciels ou les achats. Le Magic Keyboard avec Touch ID nécessite un Mac avec une puce Apple Silicon et macOS 11.4 minimum. Attention toutefois, le clavier fonctionnera sur un Mac Intel, mais pas Touch ID.
Apple Pencil, Magic Mouse et Magic Trackpad
Les trackpads des portables d'Apple sont parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs, du marché. Vous pouvez retrouver l'ensemble des fonctionnalités de ce périphériques lorsque vous travaillez avec un clavier externe à l'aide du Magic Trackpad, tout comme la Magic Mouse. Certains utilisateurs couplent d'ailleurs les deux périphériques en plaçant la souris et le trackpad de chaque côté du clavier.