Crise de la RAM : Apple augmente quasiment tous les prix de ses produits !

hausses de prix inévitables

Une augmentation généralisée !

Tim Cook avait préparé les esprits

Malheureusement, les augmentations de prix sont inévitables. Nous avons fait tout notre possible pour protéger nos clients, mais la situation n’est plus soutenable

Une décision inhabituelle pour Apple

Qu’en penser ?



Cette hausse marque un changement de stratégie important pour Apple. Depuis des années, la firme absorbait une grande partie des variations du coût des composants afin de préserver des prix relativement stables. En décidant cette fois de répercuter directement une partie de ces surcoûts, Apple reconnaît que la pression exercée par le marché des mémoires devient exceptionnelle. En attendant, les autres magasins n'ont pas encore répercuté la hausse et en cette période de Prime Days, il y a certaines occasions à ne pas rater !

Ces augmentations représentent l’une des plus importantes révisions tarifaires opérées par Apple ces dernières années sur sa gamme Mac.(version 256 Go sans Touch ID) et 799 à 899 euros (version 512 Go avec Touch ID). Ainsi le MacBook Air 13 pouces M5 s’envole à 1399 euros (au lieu de 1199 euros). Il faudra compter 2 199 euros au lieu de 1 899 euros pour obtenir un MacBook Pro entrée de gamme.D'autres ordinateurs sont touchés.Par exempleen passant de 2 499 euros à 2 999 euros, mais ses specs évoluent aussi en passant d'un CPU 14 cœurs et GPU 32 cœurs à un CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs.Les tablettes sont fortement impactées. Ainsi l'iPad de base commence à partir de 509 euros au lieu de 389 euros., alors que la version 13 pouces débute désormais à 969 euros. L’iPad Pro débute à 1 319 euros en 11 pouces 256 Go (au lieu de 1 119 euros). Le prix de l'iPad mini devient délirant : 689 euros au lieu de 559 euros ce qui était déjà hors de prix.aussi saute de 3 699 euros à 3 999 euros.Dans tout cela,. mais on verra à la rentrée avec les nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Ou encore l'iPhone Fold. Même constat du côté des Apple Watch !Pour le fun, sachez que, pour que l’on puisse, pour le même prix, profiter d’un matériau non abrasif doux au toucher, et nettoyer n’importe quel écran Apple, y compris les écrans nano‑texturés, de façon efficace et sûre.La semaine dernière, dans un entretien accordé au. Il allait même jusqu’à qualifier la pénurie actuelle de mémoire de jamais vue, affirmant n’avoir jamais observé un phénomène comparable en plus de quarante ans de carrière.Le dirigeant expliquait que la hausse spectaculaire du prix des puces mémoire et des composants de stockage empêchait désormais Apple d’absorber seule les surcoûts.Historiquement,. Cette stratégie lui permettait de préserver la lisibilité de sa gamme tout en évitant des hausses successives parfois mal perçues par les consommateurs.La situation actuelle semble toutefois différente. La forte demande en mémoire DRAM et NAND, largement alimentée par l’explosion des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, exerce. Plusieurs fabricants de mémoire ont déjà prévenu que les tensions sur l’offre pourraient durer encore de nombreux mois.