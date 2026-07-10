JAPANNEXT mise sur les écrans nomades pour travailler partout, dès 129 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
JAPANNEXT continue de pousser ses moniteurs nomades, ces écrans portables qui viennent doubler l'affichage de votre ordinateur portable quand vous bossez loin du bureau. La marque japonaise en propose du 13,3 au 23,8 pouces, en simple ou en double écran, avec des tarifs qui démarrent à 129 euros. De quoi retrouver un vrai poste de travail en vadrouille.
L'idée n'a rien de neuf, mais elle rend toujours autant service. Un écran portable posé à côté du laptop, et vous voilà avec la surface d'un vrai bureau, à l'hôtel, dans le train ou au fond d'une location de vacances. Le premier prix de la gamme, un 15,6 pouces IPS en Full HD, tient dans les 700 grammes et se contente d'un seul câble USB-C pour recevoir à la fois l'image et le courant. On le branche, l'ordinateur le voit sans le moindre pilote, et le tout coûte 129 euros. Pour un MacBook qu'on promène, difficile de faire plus simple.
Ceux qui trouvent un écran d'appoint un peu timide peuvent viser plus haut, avec un double écran mobile qui réunit deux dalles de 15,6 pouces dans un même bloc pliable, à 319 euros. Un seul câble suffit encore, l'ensemble s'incline dans tous les sens, et un mode astucieux permet de retourner l'une des dalles vers votre interlocuteur pour lui montrer une présentation sans lui livrer tout votre écran. La marque décline aussi le concept en 2 x 23,8 pouces, et ses plus grands modèles grimpent jusqu'à la 4K. Le tout se commande sur son site français.
129 euros pour un IPS de 15,6 pouces qui marche sur un fil, ou 319 euros pour deux écrans qu'on plie et qu'on glisse dans un sac, ça se refuse difficilement. Les mêmes accessoires signés d'une marque plus connue réclament souvent bien davantage pour des prestations qui ne sont pas franchement meilleures.
Quand on passe ses journées sur un portable loin du bureau, s'offrir un second écran pour 129 euros qui ne réclame qu'un câble USB-C, c'est le genre de petit investissement qui change vraiment la donne. Pour le confort au quotidien on en a clairement pour son argent, et le double écran à 319 euros vise juste pour les nomades.
Un second écran qui tient dans la sacoche
L'idée n'a rien de neuf, mais elle rend toujours autant service. Un écran portable posé à côté du laptop, et vous voilà avec la surface d'un vrai bureau, à l'hôtel, dans le train ou au fond d'une location de vacances. Le premier prix de la gamme, un 15,6 pouces IPS en Full HD, tient dans les 700 grammes et se contente d'un seul câble USB-C pour recevoir à la fois l'image et le courant. On le branche, l'ordinateur le voit sans le moindre pilote, et le tout coûte 129 euros. Pour un MacBook qu'on promène, difficile de faire plus simple.
Le double écran mobile pour ceux qui en veulent plus
Ceux qui trouvent un écran d'appoint un peu timide peuvent viser plus haut, avec un double écran mobile qui réunit deux dalles de 15,6 pouces dans un même bloc pliable, à 319 euros. Un seul câble suffit encore, l'ensemble s'incline dans tous les sens, et un mode astucieux permet de retourner l'une des dalles vers votre interlocuteur pour lui montrer une présentation sans lui livrer tout votre écran. La marque décline aussi le concept en 2 x 23,8 pouces, et ses plus grands modèles grimpent jusqu'à la 4K. Le tout se commande sur son site français.
Un bon prix
129 euros pour un IPS de 15,6 pouces qui marche sur un fil, ou 319 euros pour deux écrans qu'on plie et qu'on glisse dans un sac, ça se refuse difficilement. Les mêmes accessoires signés d'une marque plus connue réclament souvent bien davantage pour des prestations qui ne sont pas franchement meilleures.
On en dit quoi ?
Quand on passe ses journées sur un portable loin du bureau, s'offrir un second écran pour 129 euros qui ne réclame qu'un câble USB-C, c'est le genre de petit investissement qui change vraiment la donne. Pour le confort au quotidien on en a clairement pour son argent, et le double écran à 319 euros vise juste pour les nomades.