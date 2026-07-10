JAPANNEXT mise sur les écrans nomades pour travailler partout, dès 129 euros

On en dit quoi ?



Quand on passe ses journées sur un portable loin du bureau, s'offrir un second écran pour 129 euros qui ne réclame qu'un câble USB-C, c'est le genre de petit investissement qui change vraiment la donne. Pour le confort au quotidien on en a clairement pour son argent, et le double écran à 319 euros vise juste pour les nomades.