Un écran 4K 32" pensé pour les Mac chez BenQ avec le M4320U

BenQ MA320U : un 32" 4K pensé pour les Mac

Gestion de la luminosité et du volume depuis le clavier du Mac

Retrouvez le rendu de l'écran de votre Mac sur votre moniteur

HDMI et USB-C 90W

Une ergonomie soignée

Un écran à la hauteur des Mac

La gamme MA de BenQ, avec les modèles MA320U et MA270U, propose des écrans IPS 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) disponibles en versions 32 et 27 pouces, spécialement conçus pour les utilisateurs de Mac et offrantCes moniteurs arborent un design sobre et raffiné, avec un pied en aluminium de couleur gris sidéral, assorti aux appareils Apple. La base est dotée d’un petit coussin en caoutchouc pour poser vos appareils en toute sécurité, sans risque de rayures, tandis que les bordures fines ajoutent une touche d’élégance., un atout que peu de modèles sur le marché peuvent revendiquer.Les moniteurs BenQ MA320U et MA270U permettent de retrouver le confort d'un MacBook ou d'un Mac couplé avec un écran Apple en offrant. Cette très pratique fonction iKeyboard Control sera un atout indéniable pour les utilisateurs de produits Apple, permettant de conserver les habitudes de gestion du volume audio et de la luminosité au clavier.Afin d'offrir un contrôle encore plus précis, il sera possible de synchroniser le niveau de luminosité de l'écran du MacBook et du moniteur BenQ et. Cette fonction Brightness Sync peut également s'appuyer sur le capteur de luminosité du Mac ou celui intégré à l'écran MA320U afin d'ajuster automatiquement la luminosité des deux appareils en fonction de l'éclairage ambiant.Cette intégration poussée de l'écosystème Apple est très agréable au quotidien, le tout sans avoir à installer de logiciels tiers et en profitant d'une fiabilité sans faille.Rien n’est plus frustrant que de ne pas retrouver sur un moniteur la qualité d’affichage et la précision des couleurs auxquelles vous êtes habitué sur votre Mac. Pour répondre à ce besoin, BenQ a mis l’accent sur ce point en proposant des écrans équipés deL'expérience des ingénieurs de BenQ et la technologie embarquée par le MA320U garantissent ainsi, et ce dès la sortie du carton. Le logiciel Display Pilot 2 est compatible avec les Mac Intel comme Apple Silicon, et permet d'obtenir des couleurs cohérentes sur les deux écrans afin de pouvoir travailler sereinement, le tout sans avoir à calibrer les appareils.Le moniteur BenQ MA320U dispose de deux ports HDMI 2.0, deux ports USB-A ainsi que de deux ports USB-C dont un délivrant jusqu'à 90W afin. La puissance de 90W sera suffisante pour la plupart des usages, y compris avec un MacBook Pro 16 pouces. Il est très confortable de pouvoir ainsi connecter son Mac avec un seul câble et de pouvoir travailler sans avoir à penser à prendre impérativement le chargeur.Le second port USB-C délivre jusqu'à 15W afin de charger vos appareils. Cerise sur le gâteau,, garantissant ainsi de toujours disposer d'un Mac, d'un iPhone ou d'un iPad avec une batterie pleinement chargée lorsque vous en aurez besoin.La présence de plusieurs entrées vidéo permet également de disposer. Une caractéristique réellement intéressante que vous ne retrouverez pas sur les moniteurs d'Apple.Les moniteurs BenQ proposent une ergonomie soignée permettant deLe pied du moniteur, livré de série et non en option comme sur le Studio Display d'Apple, offre ainsi, et permet également de placer l'écran en mode portrait d'un simple geste.BenQ conçoit des moniteurs qui prennent soin de vos yeux, grâce à. Celle-ci réduit efficacement les reflets et l’éblouissement, sources potentielles de fatigue visuelle.La certification TÜV Anti-Reflet assure une utilisation multitâche avec un minimum de distractions. TÜV Rheinland, autorité mondiale en matière de sécurité, certifie également la fonction Low Blue Light de la série MA, confirmant queLes moniteurs BenQ MA320U et MA270U. Leur design épuré s’accorde idéalement avec les appareils Apple, tandis que leur ergonomie soignée et l'intégration poussée de l’écosystème Apple renforcent le confort d'utilisation au quotidien. Les dalles 4K calibrées en usine combinées à des solutions logicielles spécifiques, assurent une parfaite cohérence d’affichage entre votre Mac et le moniteur. Avec le temps passé devant l’écran chaque jour,et ces moniteurs constituent une solution idéale pour les utilisateurs de Mac.