Apple VS OpenAI, les coulisses d'une trahison⎜ORLM-593

Apple VS OpenAI, les coulisses d'une trahison



Entre Apple et OpenAI, la guerre est déclarée. Cupertino porte plainte contre la société dirigée par Sam Altman pour lui avoir volé des informations critiques sur la conception de l’iPhone. Pire, elle pointe du doigt certains anciens employés d’Apple désormais à la tête d’OpenAI pour avoir instrumentalisé un système visant à à débaucher les meilleurs ingénieurs d’Apple tout en récoltant des informations critiques des futurs iPhone. L’enjeu, permettre à OpenAI de sortir son propre appareil conçu avec Jony Ive qui pourrait un jour remplacer l’iPhone. Qui sont ces ex d’Apple aujourd'hui dénoncés ? Cette pratique est-elle courante dans la silicon valley ? Pourquoi l’affaire sort-elle aujourd’hui ?



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