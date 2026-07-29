Office 2019 Mac passe en "lecture seule" : voici la solution la moins chère pour "écrire" à nouveau

Pourquoi ce blocage soudain ?

Vos options (et ce qu'elles coûtent réellement)

Office Famille et Petite Entreprise 2021 pour Mac — 49,99 € : Le moyen le moins cher de reprendre immédiatement vos modifications. Cette suite inclut Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. À savoir : Office 2021 est supporté jusqu'en octobre 2026. Après l'installation, pensez à lancer une fois Aide > Rechercher les mises à jour pour restaurer pleinement les fonctionnalités d'édition. Idéal si vous avez un budget serré ou prévoyez de changer de machine prochainement.

Cette suite inclut Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. À savoir : Office 2021 est supporté jusqu'en octobre 2026. Après l'installation, pensez à lancer une fois Aide > Rechercher les mises à jour pour restaurer pleinement les fonctionnalités d'édition. Idéal si vous avez un budget serré ou prévoyez de changer de machine prochainement. Office Famille 2024 (PC/Mac) — 119,99 € : Profitez de Word, Excel, PowerPoint et OneNote dans leur version la plus récente , avec une durée de support bien plus longue. Comparé au prix public de Microsoft (~149 €), vous économisez dès le départ. Cela vous coûte moins cher que 18 mois d'abonnement à Microsoft 365, et ensuite, vous ne payez plus rien.

Profitez de Word, Excel, PowerPoint et OneNote dans , avec une durée de support bien plus longue. Comparé au prix public de Microsoft (~149 €), vous économisez dès le départ. Cela vous coûte moins cher que 18 mois d'abonnement à Microsoft 365, et ensuite, vous ne payez plus rien. Office Famille et Petite Entreprise 2024 (PC/Mac) — 209,99 € : Contient l'intégralité de la version Famille, avec Outlook en plus. Face au prix public de Microsoft fixé à près de 299 €, c'est une économie immédiate de 90 €. C'est le choix incontournable si les e-mails sont au cœur de votre quotidien professionnel.

Quelle version est faite pour vous ?

Vous utilisez aussi Windows ? Les prix chutent encore plus bas

Windows 11 Professionnel — 12,25 € : Profitez d'une interface modernisée, du chiffrement BitLocker, d'une sécurité de niveau entreprise et des fonctions d'ancrage (Snap Layouts) pour un multitâche fluide. Achat unique, sans aucun abonnement. Parfait pour une nouvelle installation ou une mise à niveau depuis Windows 10.

Profitez d'une interface modernisée, du chiffrement BitLocker, d'une sécurité de niveau entreprise et des fonctions d'ancrage (Snap Layouts) pour un multitâche fluide. Achat unique, sans aucun abonnement. Office 2024 Pro Plus (1 PC) — 19,99 € : La toute dernière suite bureautique en licence définitive avec la plus longue durée de support. Vous devez équiper plusieurs ordinateurs ? Le pack pour 3 PC est à 49,99 €, soit seulement 16,67 € par PC.

La toute dernière suite bureautique en licence définitive avec la plus longue durée de support. Vous devez équiper plusieurs ordinateurs ? Le pack pour 3 PC est à 49,99 €, soit seulement 16,67 € par PC. Office 2021 Pro Plus (1 PC) — 28,28 € : La solution économique pour bénéficier d'une version toujours supportée des logiciels classiques de Microsoft. Des outils fiables et familiers sans payer le prix de la dernière nouveauté.

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Livraison numérique instantanée : Votre clé de licence officielle ainsi que les instructions arrivent dans votre boîte mail en quelques minutes. Vous retrouvez vos droits d'édition le jour même, sans aucune attente.

Votre clé de licence officielle ainsi que les instructions arrivent dans votre boîte mail en quelques minutes. Vous retrouvez vos droits d'édition le jour même, sans aucune attente. Support technique gratuit (avant et après l'achat) : Une équipe d'experts dédiée est à votre disposition pour vous guider pas à pas lors de l'activation et de l'installation de vos logiciels.

Une équipe d'experts dédiée est à votre disposition pour vous guider pas à pas lors de l'activation et de l'installation de vos logiciels. Des milliers de clients satisfaits : Le site bénéficie d'une note "Excellent" sur Trustpilot, plébiscité par des acheteurs du monde entier ayant fait le choix des économies intelligentes.

Le site bénéficie d'une note "Excellent" sur Trustpilot, plébiscité par des acheteurs du monde entier ayant fait le choix des économies intelligentes. Zéro surprise : Pas d'abonnement caché, pas de renouvellement automatique. Vous achetez, le logiciel vous appartient.

La cause est technique : l'expiration d'un certificat de sécurité. Office 2019 pour Mac s'appuyait sur un certificat Microsoft pour valider sa licence d'utilisation. Microsoft a délibérément choisi de ne pas le renouveler. Privées de ce certificat,La suite Office 2019 ayant atteint sa fin de support officiel en octobre 2023, elle ne recevra aucune mise à jour corrective. Réinstaller le logiciel ne servira à rien. Les directives de Microsoft sont claires :. Notez que les utilisateurs Windows et Android ne sont pas concernés ; il s'agit d'un problème touchant exclusivement l’écosystème Mac et iOS.Cependant, si vous utilisiez Office 2019 jusqu'à présent, c'est probablement parce que vous l'aviez acheté en une seule fois précisément pour éviter une facture récurrente.Opter pour un achat définitif vous permet de. Voici trois solutions sans abonnement, adaptées à votre budget et à vos besoins :Ces trois options sont des achats uniques : aucun message d'alerte indiquant un "abonnement expiré" ne viendra perturber votre travail à l'avenir. De plus,: une seule clé fonctionne indifféremment sur Mac ou sur un PC Windows.Si votre priorité absolue est de pouvoir modifier vos documents dès aujourd'hui au prix le plus bas,Cependant, si vous préférez éviter de devoir renouveler l'opération dans un an,. Elles offrent une fenêtre de support étendue, des correctifs de sécurité réguliers et les toutes dernières innovations technologiques de Microsoft (récupération de documents améliorée, support du format ODF 1.4 dans Word, nouveaux tableaux dynamiques dans Excel, ainsi qu'une recherche optimisée et un mode hors-ligne plus performant dans Outlook).Bien que le blocage du 13 juillet ne touche que Mac et iOS, de nombreux utilisateurs possèdent également un PC Windows à côté de leurs appareils Apple. Si c'est votre cas, les Ventes Flash de Godeal24 sont l'occasion idéale de mettre à jour vos logiciels PC à des tarifs encore plus agressifs :Économisez encore plus grâce aux bundles (packs groupés). Associez votre système d'exploitation et votre suite bureautique en une seule commande pour payer encore moins cher qu'au détail :Chaque produit est. C’est cette philosophie du paiement unique qui s'avère la plus rentable sur le long terme face aux abonnements annuels.Un excellent prix n'a de valeur que si l'achat est simple, sécurisé et que la clé fonctionne instantanément. C'est ce qui fait la réputation de Godeal24 :Une question ? L'équipe support de Godeal24 est joignable à tout moment à l'adresse suivante : service@godeal24.com.