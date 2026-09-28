Amazon brade la souris Ultra légère Logitech G Pro X Superlight 2 à 89€ (-44%) !

Logitech G Pro X Superlight à -44%

le plus avancé dans le monde du gaming

vous garantissant +10 en charisme et en skill

Le dongle Lightspeed, toujours en USB-A

La souris Logitech G Pro X Superlight 2 (que j'utilise personnellement avec bonheur pour jouer aux côtés de ma fidèle MX Master 4) pèse moins de 60 grammes soit plus de 25% plus légère que la Pro Wireless classique, dispose de la technologie sans fil Lightspeed 2,4 GHz (récepteur USB inclus), d'un capteur maison Hero 25K à 32 000 DPI, de la compatibilité Powerplay pour la charge sans fil, de grands patins en PTFE et d'une autonomie atteignant 95 heures.x7xkenqPour quelques grammes de moinsAprès une première génération réussie, l'accessoiriste a pris le temps de plancher sur une seconde version et(la première version est déjà incroyablement légère à l'usage, ou pourrait presque l'oublier) et lui offre les switchs hybrides optique/mécanique Lightforce, ainsi que le nouveau capteur Hero 2, annoncé comme étant, de quoi traverser deux écrans 6K d'un tremblement.. Le dongle Lightspeed est toutefois toujours en USB-A et la compatibilité Powerplay (recharge sans fil via le tapis adéquat) est de la partie.. La souris Logitech G Pro X Superlight 2 est disponible en noir, blanc ou rose, et les trois modèles sont actuellement en promotion (10€ de moins pour la version noire).