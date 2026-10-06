L'écran 5K Japannext en promo à 549€ pour les jours Flash Prime : parfait pour les Mac !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Vous rêvez d'un vrai rendu Retina sur votre bureau sans payer le prix d'un Studio Display ? Japannext propose une alternative très convaincante avec son moniteur 27 pouces 5K, pensé pour les utilisateurs de Mac. Il est actuellement en promotion pour les Jours Flash Prime d'Amazon.
C'est un problème que connaissent bien les utilisateurs de Mac : dès qu'on cherche un écran externe qui affiche aussi bien que celui de son MacBook, le choix se réduit très vite et la facture grimpe. La plupart des moniteurs 4K de 27 pouces obligent macOS à utiliser une mise à l'échelle approximative, avec un texte moins net qu'on ne le voudrait. Le Japannext JN-IPS275K-HSPC9 règle la question de façon simple : sa dalle IPS de 27 pouces affiche une définition de 5120 × 2880 pixels, soit environ 218 ppp. C'est exactement la définition du Studio Display d'Apple, garantissant une bonne gestion par macOS de l'affichage.
Côté image, la fiche technique est solide : couverture à 100 % de l'espace DCI-P3, contraste de 2000:1 (élevé pour de l'IPS) et une colorimétrie proche de celle des écrans Mac. La luminosité de 350 cd/m² suffit largement dans un bureau, mais elle reste en retrait face au Studio Display.
La connectique est l'autre point fort de cet écran. Le port USB-C transmet l'image, alimente le hub intégré et recharge le MacBook jusqu'à 90 W, ce qui suffit pour la majorité des modèles. Un seul câble suffit donc pour tout brancher. Japannext ajoute un DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0 et deux ports USB-A, de quoi brancher une deuxième machine ou une console.
Chez Apple, le pied réglable en hauteur est une option payante et coûteuse. Japannext, lui, fournit d'origine un pied complet : réglage en hauteur sur 110 mm, inclinaison de -5° à +20°, rotation et même pivot à 90° pour un usage en mode portrait. L'écran est aussi compatible VESA. Le châssis est en plastique et non en aluminium, mais la finition reste sérieuse pour ce prix. Il faut toutefois accepter quelques compromis. Il n'y a pas de webcam intégrée, et les haut-parleurs de 2 × 3 W servent surtout à dépanner. Si vous êtes intéressés par ce modèle, vous pouvez consulter notre test complet.
5K et Abordable
C'est un problème que connaissent bien les utilisateurs de Mac : dès qu'on cherche un écran externe qui affiche aussi bien que celui de son MacBook, le choix se réduit très vite et la facture grimpe. La plupart des moniteurs 4K de 27 pouces obligent macOS à utiliser une mise à l'échelle approximative, avec un texte moins net qu'on ne le voudrait. Le Japannext JN-IPS275K-HSPC9 règle la question de façon simple : sa dalle IPS de 27 pouces affiche une définition de 5120 × 2880 pixels, soit environ 218 ppp. C'est exactement la définition du Studio Display d'Apple, garantissant une bonne gestion par macOS de l'affichage.
Côté image, la fiche technique est solide : couverture à 100 % de l'espace DCI-P3, contraste de 2000:1 (élevé pour de l'IPS) et une colorimétrie proche de celle des écrans Mac. La luminosité de 350 cd/m² suffit largement dans un bureau, mais elle reste en retrait face au Studio Display.
549€ pour les Jours Flash Prime !
La connectique est l'autre point fort de cet écran. Le port USB-C transmet l'image, alimente le hub intégré et recharge le MacBook jusqu'à 90 W, ce qui suffit pour la majorité des modèles. Un seul câble suffit donc pour tout brancher. Japannext ajoute un DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0 et deux ports USB-A, de quoi brancher une deuxième machine ou une console.
Chez Apple, le pied réglable en hauteur est une option payante et coûteuse. Japannext, lui, fournit d'origine un pied complet : réglage en hauteur sur 110 mm, inclinaison de -5° à +20°, rotation et même pivot à 90° pour un usage en mode portrait. L'écran est aussi compatible VESA. Le châssis est en plastique et non en aluminium, mais la finition reste sérieuse pour ce prix. Il faut toutefois accepter quelques compromis. Il n'y a pas de webcam intégrée, et les haut-parleurs de 2 × 3 W servent surtout à dépanner. Si vous êtes intéressés par ce modèle, vous pouvez consulter notre test complet.