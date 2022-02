De la VR pour les passagers en voiture chez HTC (bassine non fournie)

sélectionnés pour leur estomac bien accroché

le contenu élastique d'holoride, capable de s'adapter aux mouvements de la voiture pour que des expériences comme les jeux s'adaptent en temps réel à la longueur et au type d'itinéraire, aux styles de conduite et à l'emplacement.

la mobilité, le confort, la sérénité et le bien-être

sur son propre écran de cinéma

stimuler ses neurones

La VR peut offrir des expériences réellement impressionnantes, les amateurs de Superhot ou encore d'Half Life : Alyx pourront en témoigner.(pour les passagers uniquement bien évidemment). La technologie adapte en temps réel l'expérience en VR aux données de mouvement, de localisation et de navigation du véhicule. Certains invités du MWC 2022profiteront d'une démonstration lors d'une visite de Barcelone afin de découvrirSi l'idée peut sembler intéressante,. En effet, certains utilisateurs peuvent parfois avoir la nausée (le cerveau s'habitue et cela va mieux avec le temps et les avancées de la technologie, mais certaines activités restent tout de même éprouvantes pour les plus sensibles) alors qu'ils sont confortablement installés dans un fauteuil parfaitement immobile. Il suffirait en effet d'un simple décalage entre les mouvements ressentis physiquement et ceux en VR pour chambouler l'oreille interne et rendre l'expérience particulièrement éprouvante.L'idée n'est pas nouvelle, certains parcs d'attractions proposant déjà ce type d'expérience,Pour rappel, le Vive Flow (dont la carrière commerciale semble compliquée) ne dispose pas de contrôleurs dédiés (les images du communiqué de presse montre des passagers qui interagissent à l'aide de leur smartphone) et a été pensé pourafin de pratiquer des activités comme la méditation à l'aide d'applications dédiées (comme TRIPP ou MyndVR : A Road to Remember), regarder des films en VRen s’adonnant à des applications de gymnastique cérébrale, ou encore collaborer avec des collègues via le Vive Sync. Le HTC Vive Flow est disponible à 549 euros sur le site officiel.